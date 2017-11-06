تعز: تأمين جبل القوز والقرى المجاورة بعملية نوعية للجيش واللجان [06/نوفمبر/2017] تعز - سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في منطقة القوز بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة القوز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تأمين جبل القوز والقرى المجاورة بالكامل.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان دمروا طقما عسكريا محملا بمرتزقة العدوان في منطقة القوز، وأعطبوا معدل 23 ومعدل 14 بقصف مدفعي في جبل النعمان بالكدحة.

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