ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:11:51م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الشهيد أبوشهاب الطالبي للقوات البحرية والدفاع الساحلي
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة الحديدة حفل تخرج دفعة الشهيد أبوشهاب الطالبي للقوات البحرية والدفاع الساحلي.
الامم المتحدة تؤكد دعمها لسيادة لبنان وسلامته
اعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، عن قلقه إزاء استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه.
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 مع تحسن الأسواق وسط حملة سعودية ضد الفساد
صعدت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 اليوم الاثنين مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
وفاة حارس مرمى ستوك سيتي السابق تيكسيرا عن 25 عاما
توفي الحارس السابق لمرمى نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البرازيلي ديوناتان تيكسيرا عن 25 عاما.
آخر الأخبار:
مناقشة آلية عمل المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق الحوم بعمران
وزارة حقوق الانسان تؤكد ان إجرام وإرهاب دول التحالف يهدد السلم والأمن الدوليين
كسر زحف لمرتزقة العدوان في قيفة بالبيضاء
تعز: تأمين جبل القوز والقرى المجاورة بعملية نوعية للجيش واللجان  
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تعز: تأمين جبل القوز والقرى المجاورة بعملية نوعية للجيش واللجان  
[06/نوفمبر/2017] تعز - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في منطقة القوز بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة القوز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تأمين جبل القوز والقرى المجاورة بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان دمروا طقما عسكريا محملا بمرتزقة العدوان في منطقة القوز، وأعطبوا معدل 23 ومعدل 14 بقصف مدفعي في جبل النعمان بالكدحة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية عمل المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق الحوم بعمران
وزارة حقوق الانسان تؤكد ان إجرام وإرهاب دول التحالف يهدد السلم والأمن الدوليين
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة الشهيد أبوشهاب الطالبي للقوات البحرية والدفاع الساحلي
كسر زحف لمرتزقة العدوان في قيفة بالبيضاء
طيران العدوان يستهدف منزل مواطن في مديرية مستبا بحجة
النائب لبوزة يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في نهم
دك مواقع العدو والمرتزقة و بالستي يستهدف مطار خالد الدولي بالرياض
مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدوان في جبهة نهم (أسماء)
استشهاد وإصابة 13 مواطناً في غارات هستيرية لطيران العدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف منزل مواطن في مديرية مستبا بحجة
[06/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة 13 مواطناً في غارات هستيرية لطيران العدوان
[06/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف حرض وميدي بـ 12 غارة
[05/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على المخا وموزع في تعز
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثماني غارات على مناطق متفرقة في صعدة
[05/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by