النائب لبوزة يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي [06/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش الذي استشهد في جبهة الصلو بمحافظة تعز وهو يؤدي واجبه الوطني في صد الغزاة والمعتدين.



جاء في البرقية:



الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه، وكافة آل العرشي الكرام في مخلاف المنار مديرية انس محافظة ذمار بحزن والم بالغين تلقينا نبأ استشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس مقدما نموذجا وطنيا في التضحية والاستبسال في الدفاع عن الوطن وإرادة شعبنا الحر الأبي المعتدى عليه ظلما وعدوانا وهذا ليس بغريب على أمثاله وعلى كل يمني حر ومنتسب للجيش صادقا العهد لله والوطن.



لقد خاض الشهيد معارك البطولة والشرف ضد الجماعات الإرهابية في زنجبار مرورا باستبساله في مواجهة العدوان وأذياله على امتداد جبهات المواجهة في العند وعدن ومدينة تعز والصلو.. وعكس من خلالها صفات القائد العسكري الشجاع والحكيم وهو كذلك منذ التحاقه بالجيش وتخرجه من الكلية الحربية في العام 1983 وانضمامه إلى صفوف منتسبي اللواء الثالث مشاه مدعم 201 ميكا.



إن فقيدنا الراحل سيبقى بمواقفه وقيمه ومبادئه السامية حيا لا يموت بعد أن جسد النموذج والمثال للقيادي الوطني والعسكري المسؤول والحر النبيه المخلص والمتفاني في سبيل نهضة اليمن وخاصة في القوات المسلحة وبذل في سبيل ذلك دمه وروحه.



وإننا إذ نعزيكم في الفقيد الراحل العميد ناجي محمد العرشي ونبارك لكم بطولته وما ناله من شرف الشهادة وما سطره من بطولات خلدته في سجل لا يغيبه الموت ولا ينساه الزمن ..لنسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا وإياكم وكافة أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

سبأ