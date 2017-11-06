محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك مواقع العدو والمرتزقة و بالستي يستهدف مطار خالد الدولي بالرياض صنعاء - سبأ :

دكت مدفعية الجيش و اللجان الشعبية مواقع و تجمعات جنود العدو السعودي والمرتزقة ما أدى الى سقوط قتلى و جرحى في صفوفهم،فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا نوع بركان 2H على مطار الملك خالد الدولي خلال ال48 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا بالستيا نوع بركان 2H بعيد المدى على مطار الملك خالد الدولي بالرياض أصاب هدفه بدقة عالية .



فيما اعترف إعلام العدو السعودي بمصرع وإصابة خمسة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية حيث قتل كل من عبدالرحمن عامرالكربي ،عيد بن عبدالله الشهراني ،عبدالرحمن بن ابراهيم الهلالي،وأصيب فايز عبدالرحمن جعلان العطاوي،حسن عبدالله آل جمعان .



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع القرن والبحطيط وسودانة بمنطقة جيزان ،وتم قنص جندي سعودي في موقع الفريضة ،وتدمير آلية عسكرية سعودية بكمين محكم ومصرع من كان على متنها .



كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع العبادية والمستحدث الجديد بعدد من قذائف المدفعية ،وقصف تجمعات آخرى في منفذ الطوال ،فيما استهدفت عدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في بوابة الموسم.



في نجران قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق الكبير ومرتفعات رجلا وقيادة الحماد ومواقع أخرى محققة إصابات مباشرة في صفوهم ، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة في سلاطح وذور عين و شرق رقابة صلة محققة إصابات مباشرة .



وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء ، و تم قنص جندي سعودي في موقع الشبكة ،فيما لقي المرتزق عمرخالد عبدالحبيب بلقصير التميمي مصرعه في جبهة البقع .



كما دكت المدفعية مواقع وتجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المسيال ومجازة في عسير،وقصفت تجمعات آخرى في مستحدث المسيال ،فيما استهدف قصف صاروخي و مدفعي تجمع الجنود السعوديين في معسكر الحاجر.



وأكد المصدر في مأرب مصرع المرتزق محبوب سيف عبده علي الراعي بنيران الجيش واللجان في جبهة صرواح ،ومقتل وإصابة عدد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم وادي نملة وجبل فاطم ،كما قتل و جرح عدد من المرتزقة في عملية إغارة أخرى استهدفت مواقعهم في في تبة زيد.



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في منطقة حمير بمديرية مقبنة في تعز،و تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد في عملية هجومية آخرى على مواقعهم في قرية الصيار بالصلو.



كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملة إغارة على مواقعهم في الجحملية ،ولقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال عمليتي تطهير مواقع في قرية الصبار والتبة المجاورة لها ، وكذا في تبة القرون وجبل القوز في جبهة الكدحة .



فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال يختل بالمخا محققة اصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وقصت تجمعات آخرى في بير باشا .



كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق معسكر الإمام بمديرية ذباب ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وقصفت تحصيناتهم في جبل الهان بالضباب.



في حين لقي ثلاثة عشر مرتزقا مصرعهم بعمليات قنص في مناطق متفرقة بالمحافظة ، قتل المرتزقان بكيل الشبيقي الصبيحي ،عباس يحي جراده المشولي الصبيحي بنيران الجيش واللجان في جبهة المخا .



في لحج نفذ ابطال الجيش واللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة في جبهة حيفان تمكنوا خلالها من السيطرة على سلسلة الجبال المطلة على طورالباحة ،وقتل و جرح عدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم مسنودا بغارات لطيران العدوان في محاولة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الجيش.



كما نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مديرية المقاطرة وتمكنوا من السيطرة على الحصن وجبال عسق وجبال الصوالحة بالمديرية ،وتم تدمير شاحنتين للمرتزقة محملتين بالأسلحة والذخائر في طريق الرابط طور الباحة و المفاليس .



وذكر المصدر أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في العقبة بخب والشعف في الجوف ،وتم قنص ستة مرتزقة في وادي شواق بالغيل وقنص سابع في مزوية بالمتون.



في جبهة ميدي أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي .



وحسب المصدر قتل القياديان المرتزقان الملازم فارس محمد نعمان العامري و صالح محمد صالح الاجدعي وعشرة آخرين بنيران الجيش و اللجان كما أصيب ثلاثة مرتزقة في الجبهة نفسها .





سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ