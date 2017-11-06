عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل آبي: اليابان ستسقط أي صواريخ كورية شمالية إذا لزم الأمر طوكيو – سبأ :

اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين إن بلاده ستسقط أي صواريخ كورية شمالية إذا لزم الأمر.



وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طوكيو إن اليابان بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وسط أجواء أمنية مشددة في المنطقة.



ومن ناحيته قال ترامب للصحفيين إن اليابان ستسقط الصواريخ الكورية الشمالية ”في الجو“ عندما تنهي صفقات شراء معدات عسكرية أمريكية.



وترامب في طوكيو في ثاني أيام جولته الآسيوية التي من المتوقع أن تهيمن عليها قضية كوريا الشمالية والتجارة.



وأكد أنه ملتزم بتحقيق تجارة ”حرة وعادلة“ مع اليابان لخفض العجز التجاري الأمريكي.





سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ