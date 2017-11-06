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مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدوان في جبهة نهم (أسماء)
[06/نوفمبر/2017]
نهم - سبأ :
 أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولات زحف لهم في جبهة نهم .

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 164 مرتزقاً لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين بينهم قادة ألوية عسكرية خلال أربعة أيام من التصدي لزحوفهم في جبهة نهم .

وحصلت " سبأ" على أسماء بعض القتلى والجرحى:

* لواء حفظ السلام : عدد القتلى 7 عرف منهم :

- قائد اللواء المرتزق بكيل ظفر

-أركان حرب اللواء

-الملازم المرتزق محمد الكمالي

-المرتزق محمد العلوي

*اللواء 117 : عدد القتلى 18 و31 جريحاً عرف منهم :

- المرتزق علوي الشرفي قائد الكتيبة الثالثة

- المرتزق إبراهيم بلغيث الحميقاني

-المرتزق فارس القبلي

-المرتزق يحيی المعيش

-المرتزق مختار الشاوش

-المرتزق محمد المناري

- المرتزق أحمد القرشي

- المرتزق اصيل الجراش

- المرتزق محسن سالم السعدي

- المرتزق محمد البرعي

- المرتزق يحيی خالد صالح المعيش

- المرتزق حمود البرعي

- المرتزق محمود النجار

*اللواء 139 : عدد القتلى 16 وجرح أكثر من 20 آخرين عرف منهم :

- المرتزق إدريس الدميني قائد الكتيبة الأولى

-المرتزق يونس السمان الجعشني

- المرتزق عبدالرحمن يحيى الشبيبي

- المرتزق تقي الدين حسان الجرادي

- المرتزق إبراهيم علي الجعفري الحبيشي

- المرتزق نصر نعمان السبيل

*اللواء الأول مشاه : عدد القتلى 18 وأعداد كبيرة من الجرحى عرف منهم :

- المرتزق حمد دواس الأجدعي قائد كتيبة

- المرتزق القيادي علي سعيد مجوحان

-المرتزق سعيد دخان

- المرتزق ابن سيار

- مصرع مرتزقة من سلامه

- المرتزق ابوقاصف الحنيشي

- المرتزق علي عبدالله سلامه الأجدعي

- المرتزق صالح محمد صالح رقيب الأجدعي

- المرتزق صالح كعلان الأجدعي

- المرتزق سالم الشتوي الأجدعي

- مصرع مرتزقة من آل شربان

ـ إصابة المدعو عبدربه الأقرع شقيق خالد الأقرع

- إصابة معتز الأقرع ابن أخت خالد الأقرع

- إصابة 2 من آل جحزه

* كتيبة المهام والإسناد اللواء 13 عرف منهم :

- إصابة قائد كتيبة الإسناد صدام العوبلي إصابة خطرة

- مصرع أركان حرب الكتيبة المرتزق محمد الاسطى

- المرتزق نور الدين الاسطى

- المرتزق مناع الجله

- المرتزق سليم الجله

-المرتزق عبدالغني الحاج

*اللواء 121 : مصرع 6 مرتزقة من الكتيبة الثالثة وجرح آخرين عرف منهم :

- المرتزق طارق سراع

- المرتزق زين العابدين سليمان

- المرتزق أمين السبئي

*اللواء 310 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :

- المرتزق القيادي محمد عجير القهالي

-المرتزق زاهر الحايطي

- المرتزق محمد مثنى الرصاعي

- إصابة القيادي المرتزق معاذ الشيبري

*اللواء 141 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :

- القيادي المرتزق زاهر اليتيم

- المرتزق طاهر حيان

-المرتزق عبدالله حسين مختار

*اللواء 72 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :

-المرتزق محمد العرشي

-المرتزق عبدالرحمن الوليدي

- المرتزق يحيى السنحاني

-المرتزق عابد الحاكم

- فايز أحمد حمود

- زياد الدفعي

- خالد الحيمي

*قتلى وجرحى من لواء الحسم عرف منهم :

-إصابة أركان حرب اللواء

-المرتزق أحمد حسن البخيتي

*عشرات القتلى والجرحى في صفوف اللواء 55 عرف منهم :

-المرتزق عصام منشلين قائد كتيبة الحسم

-المرتزق عبدربه السلمي قائد الكتيبة الرابعة

- المرتزق فارس العماري

- المرتزق مختار الجابري

-المرتزق صالح عبدالله

-المرتزق علي حيدر

-المرتزق صديق الحميدي

*قتلى وجرحى بالعشرات من بقية التشكيلات عرف منهم :

- المرتزق الخضر الوحيشي قائد سرية

-المرتزق شمسان طنين

-المرتزق عبدالرحمن الحميري قائد سرية

-المرتزق عبدالعزيز النعمان

-المرتزق حسيني سميع

-المرتزق طارق السورقي

- المرتزق علي القانص قائد سرية

-المرتزق القيادي ضيف الله عامر

- المرتزق بلال الجمره

-المرتزق علي فرج الصرفي

-المرتزق انور الظفاري اللواء 310

ـالمرتزق مهيب هزاع مهيوب جبل حبشي

- مصرع المرتزق يونس شهبين وإصابة 2 من اسرته إصابة خطرة

- المرتزق ياسر معوضه

-المرتزق حسام عبدالخالق السمدة

-إصابة المرتزق هاشم الشهاري

-إصابة المرتزق بدر الشهاري

-إصابة المرتزق ملهم الشهاري

-إصابة المرتزق راجح أحمد نعمان

-المرتزق وليد الأبي عمليات كتيبة .

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