محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدوان في جبهة نهم (أسماء) نهم - سبأ :

أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولات زحف لهم في جبهة نهم .



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 164 مرتزقاً لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين بينهم قادة ألوية عسكرية خلال أربعة أيام من التصدي لزحوفهم في جبهة نهم .



وحصلت " سبأ" على أسماء بعض القتلى والجرحى:



* لواء حفظ السلام : عدد القتلى 7 عرف منهم :



- قائد اللواء المرتزق بكيل ظفر



-أركان حرب اللواء



-الملازم المرتزق محمد الكمالي



-المرتزق محمد العلوي



*اللواء 117 : عدد القتلى 18 و31 جريحاً عرف منهم :



- المرتزق علوي الشرفي قائد الكتيبة الثالثة



- المرتزق إبراهيم بلغيث الحميقاني



-المرتزق فارس القبلي



-المرتزق يحيی المعيش



-المرتزق مختار الشاوش



-المرتزق محمد المناري



- المرتزق أحمد القرشي



- المرتزق اصيل الجراش



- المرتزق محسن سالم السعدي



- المرتزق محمد البرعي



- المرتزق يحيی خالد صالح المعيش



- المرتزق حمود البرعي



- المرتزق محمود النجار



*اللواء 139 : عدد القتلى 16 وجرح أكثر من 20 آخرين عرف منهم :



- المرتزق إدريس الدميني قائد الكتيبة الأولى



-المرتزق يونس السمان الجعشني



- المرتزق عبدالرحمن يحيى الشبيبي



- المرتزق تقي الدين حسان الجرادي



- المرتزق إبراهيم علي الجعفري الحبيشي



- المرتزق نصر نعمان السبيل



*اللواء الأول مشاه : عدد القتلى 18 وأعداد كبيرة من الجرحى عرف منهم :



- المرتزق حمد دواس الأجدعي قائد كتيبة



- المرتزق القيادي علي سعيد مجوحان



-المرتزق سعيد دخان



- المرتزق ابن سيار



- مصرع مرتزقة من سلامه



- المرتزق ابوقاصف الحنيشي



- المرتزق علي عبدالله سلامه الأجدعي



- المرتزق صالح محمد صالح رقيب الأجدعي



- المرتزق صالح كعلان الأجدعي



- المرتزق سالم الشتوي الأجدعي



- مصرع مرتزقة من آل شربان



ـ إصابة المدعو عبدربه الأقرع شقيق خالد الأقرع



- إصابة معتز الأقرع ابن أخت خالد الأقرع



- إصابة 2 من آل جحزه



* كتيبة المهام والإسناد اللواء 13 عرف منهم :



- إصابة قائد كتيبة الإسناد صدام العوبلي إصابة خطرة



- مصرع أركان حرب الكتيبة المرتزق محمد الاسطى



- المرتزق نور الدين الاسطى



- المرتزق مناع الجله



- المرتزق سليم الجله



-المرتزق عبدالغني الحاج



*اللواء 121 : مصرع 6 مرتزقة من الكتيبة الثالثة وجرح آخرين عرف منهم :



- المرتزق طارق سراع



- المرتزق زين العابدين سليمان



- المرتزق أمين السبئي



*اللواء 310 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :



- المرتزق القيادي محمد عجير القهالي



-المرتزق زاهر الحايطي



- المرتزق محمد مثنى الرصاعي



- إصابة القيادي المرتزق معاذ الشيبري



*اللواء 141 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :



- القيادي المرتزق زاهر اليتيم



- المرتزق طاهر حيان



-المرتزق عبدالله حسين مختار



*اللواء 72 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :



-المرتزق محمد العرشي



-المرتزق عبدالرحمن الوليدي



- المرتزق يحيى السنحاني



-المرتزق عابد الحاكم



- فايز أحمد حمود



- زياد الدفعي



- خالد الحيمي



*قتلى وجرحى من لواء الحسم عرف منهم :



-إصابة أركان حرب اللواء



-المرتزق أحمد حسن البخيتي



*عشرات القتلى والجرحى في صفوف اللواء 55 عرف منهم :



-المرتزق عصام منشلين قائد كتيبة الحسم



-المرتزق عبدربه السلمي قائد الكتيبة الرابعة



- المرتزق فارس العماري



- المرتزق مختار الجابري



-المرتزق صالح عبدالله



-المرتزق علي حيدر



-المرتزق صديق الحميدي



*قتلى وجرحى بالعشرات من بقية التشكيلات عرف منهم :



- المرتزق الخضر الوحيشي قائد سرية



-المرتزق شمسان طنين



-المرتزق عبدالرحمن الحميري قائد سرية



-المرتزق عبدالعزيز النعمان



-المرتزق حسيني سميع



-المرتزق طارق السورقي



- المرتزق علي القانص قائد سرية



-المرتزق القيادي ضيف الله عامر



- المرتزق بلال الجمره



-المرتزق علي فرج الصرفي



-المرتزق انور الظفاري اللواء 310



ـالمرتزق مهيب هزاع مهيوب جبل حبشي



- مصرع المرتزق يونس شهبين وإصابة 2 من اسرته إصابة خطرة



- المرتزق ياسر معوضه



-المرتزق حسام عبدالخالق السمدة



-إصابة المرتزق هاشم الشهاري



-إصابة المرتزق بدر الشهاري



-إصابة المرتزق ملهم الشهاري



-إصابة المرتزق راجح أحمد نعمان



-المرتزق وليد الأبي عمليات كتيبة .

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ