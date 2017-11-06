[06/نوفمبر/2017]
نهم - سبأ :
أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولات زحف لهم في جبهة نهم .
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 164 مرتزقاً لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين بينهم قادة ألوية عسكرية خلال أربعة أيام من التصدي لزحوفهم في جبهة نهم .
وحصلت " سبأ" على أسماء بعض القتلى والجرحى:
* لواء حفظ السلام : عدد القتلى 7 عرف منهم :
- قائد اللواء المرتزق بكيل ظفر
-أركان حرب اللواء
-الملازم المرتزق محمد الكمالي
-المرتزق محمد العلوي
*اللواء 117 : عدد القتلى 18 و31 جريحاً عرف منهم :
- المرتزق علوي الشرفي قائد الكتيبة الثالثة
- المرتزق إبراهيم بلغيث الحميقاني
-المرتزق فارس القبلي
-المرتزق يحيی المعيش
-المرتزق مختار الشاوش
-المرتزق محمد المناري
- المرتزق أحمد القرشي
- المرتزق اصيل الجراش
- المرتزق محسن سالم السعدي
- المرتزق محمد البرعي
- المرتزق يحيی خالد صالح المعيش
- المرتزق حمود البرعي
- المرتزق محمود النجار
*اللواء 139 : عدد القتلى 16 وجرح أكثر من 20 آخرين عرف منهم :
- المرتزق إدريس الدميني قائد الكتيبة الأولى
-المرتزق يونس السمان الجعشني
- المرتزق عبدالرحمن يحيى الشبيبي
- المرتزق تقي الدين حسان الجرادي
- المرتزق إبراهيم علي الجعفري الحبيشي
- المرتزق نصر نعمان السبيل
*اللواء الأول مشاه : عدد القتلى 18 وأعداد كبيرة من الجرحى عرف منهم :
- المرتزق حمد دواس الأجدعي قائد كتيبة
- المرتزق القيادي علي سعيد مجوحان
-المرتزق سعيد دخان
- المرتزق ابن سيار
- مصرع مرتزقة من سلامه
- المرتزق ابوقاصف الحنيشي
- المرتزق علي عبدالله سلامه الأجدعي
- المرتزق صالح محمد صالح رقيب الأجدعي
- المرتزق صالح كعلان الأجدعي
- المرتزق سالم الشتوي الأجدعي
- مصرع مرتزقة من آل شربان
ـ إصابة المدعو عبدربه الأقرع شقيق خالد الأقرع
- إصابة معتز الأقرع ابن أخت خالد الأقرع
- إصابة 2 من آل جحزه
* كتيبة المهام والإسناد اللواء 13 عرف منهم :
- إصابة قائد كتيبة الإسناد صدام العوبلي إصابة خطرة
- مصرع أركان حرب الكتيبة المرتزق محمد الاسطى
- المرتزق نور الدين الاسطى
- المرتزق مناع الجله
- المرتزق سليم الجله
-المرتزق عبدالغني الحاج
*اللواء 121 : مصرع 6 مرتزقة من الكتيبة الثالثة وجرح آخرين عرف منهم :
- المرتزق طارق سراع
- المرتزق زين العابدين سليمان
- المرتزق أمين السبئي
*اللواء 310 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :
- المرتزق القيادي محمد عجير القهالي
-المرتزق زاهر الحايطي
- المرتزق محمد مثنى الرصاعي
- إصابة القيادي المرتزق معاذ الشيبري
*اللواء 141 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :
- القيادي المرتزق زاهر اليتيم
- المرتزق طاهر حيان
-المرتزق عبدالله حسين مختار
*اللواء 72 : أعداد كبيرة من القتلى والجرحى عرف منهم :
-المرتزق محمد العرشي
-المرتزق عبدالرحمن الوليدي
- المرتزق يحيى السنحاني
-المرتزق عابد الحاكم
- فايز أحمد حمود
- زياد الدفعي
- خالد الحيمي
*قتلى وجرحى من لواء الحسم عرف منهم :
-إصابة أركان حرب اللواء
-المرتزق أحمد حسن البخيتي
*عشرات القتلى والجرحى في صفوف اللواء 55 عرف منهم :
-المرتزق عصام منشلين قائد كتيبة الحسم
-المرتزق عبدربه السلمي قائد الكتيبة الرابعة
- المرتزق فارس العماري
- المرتزق مختار الجابري
-المرتزق صالح عبدالله
-المرتزق علي حيدر
-المرتزق صديق الحميدي
*قتلى وجرحى بالعشرات من بقية التشكيلات عرف منهم :
- المرتزق الخضر الوحيشي قائد سرية
-المرتزق شمسان طنين
-المرتزق عبدالرحمن الحميري قائد سرية
-المرتزق عبدالعزيز النعمان
-المرتزق حسيني سميع
-المرتزق طارق السورقي
- المرتزق علي القانص قائد سرية
-المرتزق القيادي ضيف الله عامر
- المرتزق بلال الجمره
-المرتزق علي فرج الصرفي
-المرتزق انور الظفاري اللواء 310
ـالمرتزق مهيب هزاع مهيوب جبل حبشي
- مصرع المرتزق يونس شهبين وإصابة 2 من اسرته إصابة خطرة
- المرتزق ياسر معوضه
-المرتزق حسام عبدالخالق السمدة
-إصابة المرتزق هاشم الشهاري
-إصابة المرتزق بدر الشهاري
-إصابة المرتزق ملهم الشهاري
-إصابة المرتزق راجح أحمد نعمان
-المرتزق وليد الأبي عمليات كتيبة .
سبأ