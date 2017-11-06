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آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:42:31ص
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الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا و مستوطنون يستولون على خط مياه بالأغوار الشمالية
[06/نوفمبر/2017] رام الله – سبأ :
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة طالت 19 فلسطينيا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في مدن بيت لحم وقلقيلية وطولكرم والخليل ورام الله وجنين واعتقلتهم.

من جهة اخرى استولى مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الإثنين، على خط مياه يستخدمه الفلسطينيون في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان بالسلطة الفلسطينية في الاغوار الشمالية عارف دراغمة، إن المستوطنين استولوا على خط المياه في منطقة الساكوت التي بدأ الفلسطينيون مؤخرا بزراعتها والمستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
سبأ
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