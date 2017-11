Force de missile de l'armée et des forces populaires cible des sites de l'ennemi [06/نوفمبر/2017]

JIZAN, 06 Nov. (SABA)-La force de missile de l'armée et des forces populaires a bombardé de sites de l'armée saoudienne et ses mercenaires à Najran à Jizan et à Asir.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force de l'armée a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens dans la zone de Qiadat Al-Jamad et d'autres à l'Est de Raqabat Silah à Najran.



La source a affirmé le ciblage de rassemblements de soldats saoudiens dans le port d'Al-Mousim utilisant de rouquettes de type de Katioucha et bombardé utilisant de l'artillerie et de rassemblements de mercenaires au port d'Al-Tiwal.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens dans la zone de Mousatahdath Al-Misial à Asir et l'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raid contre le village de Majarah.

AM





SABA