عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الهجرة الكندي يرفض مخاوف ترمب الأمنية بشأن المهاجرين الجدد اوتاوا – سبأ :

أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين رفضه للمخاوف الأمنية التي ابداها الرئيس الاميركي دونالد ترمب بشأن المهاجرين الجدد.



وقال حسين في تصريحات لشبكة ( سي تي في ) الإخبارية الكندية، اليوم، إنه على الرغم من المخاوف الأمنية التي أثارها البعض بما في ذلك ترمب، فإنه من الممكن زيادة الهجرة مع التخفيف من المخاوف الأمنية المحتملة، مضيفا "ليس علينا أن نختار بين الإثنين فبإمكاننا أن نكون صارمين في فحصنا للأمن والصحة والإجرام وفي الوقت نفسه نلبي طموح الهجرة".



وأكد وزير الهجرة الكندي أنه لم يسمع أي مخاوف أمنية من المسؤولين الأميركيين حول الخطة الكندية التي أعلنتها مؤخرا الحكومة الليبرالية الكندية لجلب ما يقرب من مليون من المهاجرين الجدد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مبينا أن الخطة جاءت إستجابة لاحتياجات المقاطعات الكندية وأصحاب الأعمال الذين أكدوا احتياجهم للعمالة المهرة في ظل وجود نقص حقيقي للمهارات في سوق العمل الكندي.



ووصف وزير الهجرة الكندي بلاده بأنها دولة رائدة عالميا في توطين ودمج اللاجئين وقال أن كندا من أفضل دول العالم في إدماج اللاجئين ونقوم بالتحركات الصحيحة وبإمكاننا دائما أن نفعل ما هو أفضل، مضيفا إن إستثمار مليار دولار في التوطين والادماج هذا العام ليس أمرا مكلفا على الاطلاق .

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ