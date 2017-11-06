محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة 13 مواطناً في غارات هستيرية لطيران العدوان صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات هستيرية على محافظات الجمهورية خلال الـ 48 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بينهم نساء .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منزلاً بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أخرى ، كما أصيب مواطنان إثر ثلاث غارات لطيران العدوان على محطتي وقود في منطقة بني ربيعة بمديرية رازح .



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة أيضاً أربع غارات على مديرية الظاهر و خمس غارات على مديرية باقم ، و 13 غارة على مديرية كتاف وغارتين على مديرية ساقين ومثلها على معسكر كهلان .



وأشار المصدر إلى إصابة مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا ، كما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين لقصف مدفعي وصاروخي مماثل .



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين في استهداف لطيران العدوان الخط العام بمنطقة صيفان في مديرية حرف سفيان محافظة عمران ، فيما استشهد ثلاثة مواطنين وجرح رابع إثر غارتين على منطقة المحجر في مديرية المخا بمحافظة تعز .



واستهدف طيران العدوان مديرية حيفان بتعز بأربع غارات و شن غارة على مديرية موزع و غارة أخرى بالقرب من معسكر خالد بالمديرية نفسها ، كما شن غارتين شمال يختل بمديرية المخا .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب إحداها من طائرة أمريكية بدون طيار ، وشنت طائرة بدون طيار غارة على مديرية القبيطة بمحافظة لحج .



وكثف طيران العدوان غاراته على أمانة العاصمة حيث شن غارتين على مبنى وزارة الداخلية بحي الحصبة وغارة على مبنى الأمن القومي بصنعاء القديمة ، وغارة أخرى على منصة الاحتفالات بميدان السبعين .



كما استهدف بغارتين منطقة عطان ، وثلاث غارات كلية الهندسة في جولة آية ، وشن خمس غارات على قاعدة الديلمي الجوية ، وثلاث غارات على مدرسة الحرس في جولة الجمنة و غارتين على تبة الأمن السياسي في حي الأعناب بشملان .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على جبل الملكة بمديرية بني حشيش و عشر غارات مديرية سنحان و غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن 27 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و غارة على قرية مجازة في عسير .

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ