رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وفاة حارس مرمى ستوك سيتي السابق تيكسيرا عن 25 عاما لندن – سبأ :

توفي الحارس السابق لمرمى نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم البرازيلي ديوناتان تيكسيرا عن 25 عاما.



وكان تيكسيرا انضم للنادي الانجليزي في 2014 وشارك مرتين مع الفريق الأول قبل الانضمام لناي شيريف تيراسبول المولدوفي.



وقال توني سكولز الرئيس التنفيذي لستوك سيتي في بيان ”كان ديوناتان يتمتع بشعبية كبيرة في فريقنا ومن الصعب علينا تصور وفاته في هذه السن المبكرة“.



وأضاف سكولز ”نتعاطف مع أسرته الشابة ونصلي من أجلهم ومن أجل أصدقائه في هذه الأوقات الصعبة“.



وقالت وسائل إعلام إن اللاعب توفي بسبب أزمة قلبية على ما يبدو.

سبأ [06/نوفمبر/2017]سبأ