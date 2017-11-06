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آخر تحديث: الإثنين، 06 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:42:31ص
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مقتل 26 شخصا بكنيسة في ولاية تكساس الأمريكية
[06/نوفمبر/2017]
واشنطن – سبأ :
قتل ما لا يقل عن 26 شخصًا فيما أصيب 20 آخرون على يد أحد المسلحين بعد قيامه بفتح النار عليهم خلال قداس في إحدى الكنائس في سذرلاند سبرينجز بولاية تكساس الأمريكية في أكبر عملية إطلاق نار جماعي في تاريخ الولاية.

ولم تكشف السلطات المحلية عن هوية المسلح، إلا أن وسائل الإعلام قالت إنه ديفين كيلي، 26 عاما، من سكان نيو برونفيلز بولاية تكساس.وتتولى الشرطة حاليا التحقيق في الدافع وراء الهجوم.

يشار إلى أن الحادث وقع في الكنيسة المعمدانية الأولى في بلدة سذرلاند سبرينجز الصغيرة التي يقطنها أقل من 700 نسمة وتقع على بعد حوالي 56 كيلومترا خارج سان انطونيو.

سبأ
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