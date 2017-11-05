[05/نوفمبر/2017]
جيزان - سبأ :
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم دك مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قيادة الحماد، واستهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شرق رقابة صلة بنجران .
وأكد المصدر إستهداف تجمعات للجنود السعوديين في بوابة الموسم بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقصف مدفعي وكذا إستهداف تجمعات للمرتزقة في منفذ الطوال بجيزان بقصف مدفعي.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان إستهدفت أيضا تجمعات للجنود السعوديين في مستحدث المسيال بعسير، فيما شن طيران العدوان السعودي غارة على قرية مجازة.
سبـأ