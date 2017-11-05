رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ الخضر السوادي

صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي ، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 80 عاما قضى جله في خدمة مجتمعه ووطنه.

وأعرب رئيس الوزراء في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد ناصر وإخوانه وبقية أفراد أسرتهم وكافة آل السوادي بمحافظة البيضاء ، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم..

وأشاد بمواقف الفقيد الخضر السوادي، الوطنية ودوره المشهود في المراحل والمحطات النضالية التي مر بها الوطن والشعب علاوة على إسهامه في مواجهة العدوان في إطار الجهد الوطني الجامع بشكل عام وفي نطاق البيضاء بوجه خاص وإفشال مخططه التمزيقي القذر بحق أبنائها .

وأكد رئيس الوزراء أن الوطن خسر برحيل الفقيد السوادي أحد رجاله الأوفياء والمخلصين ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



[05/نوفمبر/2017]سبـأ