ندوة بحجة بعنوان داعش .. الورقة الأخيرة لقوى العدوان في اليمن
[05/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :
عقدت بمحافظة حجة اليوم ندوة فكرية بعنوان"داعش..الورقة الأخيرة لقوى العدوان في اليمن " بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين.
تناولت الندوة التي نظمها مكتب الإعلام بالمحافظة بحضور وكيل أول المحافظة هلال الصوفي ووكلاء المحافظة حميد العبيدي ومحمد القاضي وعادل شلي ومحمد أبو راس ومدراء المكاتب التنفيذية, عدد من المحاور حول خطر تصدير قوى العدوان لدواعش سوريا والعراق إلى اليمن.
وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان" دور الوعي المجتمعي في دحر داعش والقاعدة " للدكتور محمد الشرفي، والثانية حول " ظاهرة تصدير داعش من سوريا إلى اليمن الأسباب والتداعيات " للدكتور عبدالعزيز الحوري، والورقة الثالثة بعنوان" الإرهاب بين الاستخدام والتوظيف "للباحث علي وهبان.
تخلل الندوة عدد من المداخلات والنقاشات المستفيضة حول موضوع الندوة.
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