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رئيس الوزراء يطلع على حجم الدمار بمنصة الاحتفالات الرئيسية بميدان السبعين
[05/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، على حجم الدمار الذي لحق بمنصة الاحتفالات الرئيسية بميدان السبعين إثر استهدافها من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم.

كان في استقبال رئيس الوزراء في الموقع وزيري الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والدولة لشئون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، حيث اطلع على حجم الدمار الذي خلفته طائرات العدوان على المنصة والمناطق المجاورة لها ..

وأكد الدكتور ابن حبتور أن استهداف العدوان للمنصة وغيرها من المواقع في العاصمة صنعاء منذ ليلة أمس دليل على حالة التخبط واليأس المسيطرة على المعتدي السعودي الذي ظل وعلى نحو ثلاث سنوات يستهدف المنشئات المدنية والممتلكات الخاصة والعامة .

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة عن هذه الجرائم وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، شجع العدوان على التمادي في غيه وارتكاب المذابح اليومية بحق الشعب اليمني الأعزل..

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن محاكمة المعتدين وأذنابهم على جرائمهم وما اقترفته أياديهم الآثمة الملطخة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ ، حتماً ستتم عاجلا أم آجلا .

ولفت إلى أن هذه الأعمال الهمجية التي يمارسها العدوان ، لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة تضحياته ووقوفه في وجه المعتدين والتصدي لمشروعهم الإجرامي بحق الوطن وهزيمتهم ومن يقفون ورائهم .

سبـأ
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