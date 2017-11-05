محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إزالة أكثر من ألف مخالفة في شوارع مديريات إب إب - سبأ :

أزال مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب أكثر من ألف مخالفة من شوارع مديريات المشنة والظهار وريف إب وجبلة ومدينة القاعدة خلال العشرة الأيام الماضية .



وأوضح مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخالفات التي تم إزالتها توزعت بين أكشاك وبناء على الأرصفة وهناجر وبسطات ومضلات بارزة في الشوارع وغيرها في إطار حملة إزالة الأكشاك الواقعة على أرصفة الطرقات والتي تسببت بالاختناقات المرورية وكذا مخالفات البناء العشوائي .



وأشار إلى أن الحملة مستمرة حتى إنهاء كافة العشوائيات وتنظيف الشوارع للحد من الازدحام وإظهار المحافظة بالمظهر اللائق باعتبارها العاصمة السياحية للجمهورية .



وأكد السقاف أن الحملة تسير بصورة جيدة وفق الخطط المعدة لها وبتعاون جميع الجهات المشاركة فيها ، مثمناً تعاون السلطة المحلية والأجهزة الامنية في تنفيذ الحملة والتذليل الصعوبات التي تواجه سيرها.

سبـأ [05/نوفمبر/2017]سبـأ