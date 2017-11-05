رئيس الوزراء يزور وزارة الخارجية ويلتقي قياداتها

صنعاء - سبأ :

اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خلال زيارته اليوم لوزارة الخارجية، ومعه وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ على سير العمل والأداء في الوزارة.



وأكد رئيس الوزراء، أثناء لقائه بقيادات وموظفي الوزارة ، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لوزارة الخارجية وقيادتها وكوادرها.



وعبر عن الشكر والتقدير للجهود الجبارة التي يقومون بها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها بلادنا والمتمثلة بالحصار والعدوان السعودي .

وقال" يسعدني أن ألتقي للمرة الثانية بالكادر الدبلوماسي والاداري اليمني المخلص لبلاده، فهذه الوزارة لها خصوصية متميزة ، سيما في الظرف الراهن كونها تقع ضمن الحصار الظالم على بلادنا وتحاصر دبلوماسياً من قبل دول العدوان".

وأضاف " إن العدوان يُمارس عملية ابتزاز وتأثير على قرارات الأمم المتحدة ومن ذلك القرار 2216 الذي صدر ضمن دائرة المصالح للدول الكبرى المرتبطة بمجموعة مصالح مع السعودية ومجلس التعاون ".

وأردف قائلا " هذه الشرعية المزعومة في الرياض أوجدتها حقيقة ارتباط بعض المنظمات الدولية بالاحتياج للمال ، حيث انشأت الدول الكبرى هذه المنظمات من أجل المصالح والتستر على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني" .. مؤكدا أن الشعب اليمني في الحقيقة يدرك ماذا تعني الشرعية ولمن هي؟ .



ولفت رئيس الوزراء إلى أن الشرعية الحقيقية هي لمن يتواجد على الأرض ويرتبط بها .. مشيرا إلى الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية.



وقال "إن هذه الوزارة الموجودة هنا في صنعاء هي التي تمثل الشعب اليمني الموجود على أرضه والمدافع عنها، أما الذي يمثلون خارجية الرياض فهم مرتبطون بما يدفع لهم من مال من تحالف العدوان ممثلا برواتبهم ومناصبهم " .



وخاطب الحاضرين " أحييكم موظفي وقيادة وكوادر وزارة الخارجية ،اُحيي فيكم صمودكم واستبسالكم الذي استطعتم من خلاله أن ترفعوا رسائل ايجابية للعالم بأكمله وهذا ما جعل العدوان ومرتزقته يتحدثون عنكم بحرقة ومرارة ".



وأوضح رئيس الوزراء أن هناك ممارسات من قبل العدوان وأدواته في عدن وغيرها، تأسس للإنفصال ومن ذلك ما يقومون به حالياً من محاولات للتأثير على نظام الإتصالات في صنعاء وعمل نظام اتصالات آخر في عدن غير النظام الحالي الموجود هنا ، وذلك من أجل خلق فكرة وواقع للإنفصال على الأرض.



وفيما يخص العمل الدبلوماسي أكد الدكتور بن حبتور أهمية التعامل الإيجابي مع المنظمات الإنسانية الدولية وتسهيل مهمتها وأنشطتها كي تستطيع إيصال المساعدات للمستحقين لها.



وتطرق إلى قضية التلاعب بصرف العملة قائلاً: لقد اختلف المعتدين وأذنابهم هذا القضية لمواصلة الحرب الإقتصادية ومن ذلك توجههم لطبع عُملة إضافية من أجل إضعاف قيمة العملة الوطنية " .. مؤكدا أن العدوان ومرتزقته يريدون طباعة ترليون ريال وتدمير المجتمع.



وقال " نحن نواجه هذه الحرب ونبعث برسائل إيجابية للداخل والخارج ونعمل، أيضا، على تخفيض الإنفاق ،كما أعدنا نشاط البنك المركزي وقد بدأت الأمور تستعيد وضعها الطبيعي ولابد من أن يكون هناك إشراف على البنوك والسياسات النقدية " .



وحول قدراتنا العسكرية قال رئيس الوزراء" لدينا عقول وكفاءات يمنية بحتة، وليس عندنا إيرانيون ولا لبنانيون، لدينا عقول يمنية وصناعات حربية موجودة منذ فترة طويلة قمنا بتفعيلها للدفاع عن وطننا ومواجهة العدوان".



هذا وقد أعرب وزير الخارجية المهندس هشام شرف،عن إمتنانه الكبير وتقديره الشخصي وتقدير طاقم الوزارة لهذه الزيارة التي تمثل محطة هامة في إهتمام القيادة السياسية والتنفيذية بالوزارة ودورها الحيوي .



وأكد أن كوادر وموظفي الوزارة يعملون دون كلل أو ملل لإيصال رسالة الشعب اليمني للخارج ومخاطبة الضمير الإنساني بفداحة وجرم ما قام ويقوم به الحصار والعدوان على الشعب اليمني.

[05/نوفمبر/2017]سبـأ