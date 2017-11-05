قصف مدفعي وصاروخي على تجمعات العدو السعودي في نجران وجيزان وعسير

نجران - سبأ :

قصفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للعدو السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير وكبدتهم خسائر فادحة في الأروح والعتاد .

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مواقع المخروق الكبير وسلاطح وذو رعين ومرتفعات رجلا محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت صلية صورايخ وعدداً من القذائف على تجمع للجنود السعوديين في معسكر الحاجر وقرية مجازة في عسير وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع العبادية والمستحدث الجديد في جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

[05/نوفمبر/2017]سبـأ