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آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:40:26م
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وزير الأشغال وأمين محلي العاصمة يطلعان على الأضرار بمنصة ميدان لسبعين
[05/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
اطلع وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومعه أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم على حجم الدمار الذي لحق بمنصة الإحتفالات الرئيسية بميدان السبعين بعد استهدافها من قبل طيران العدوان فجر اليوم.

وأوضح مطلق وجمعان خلال زيارتهما للمنصة ومعهما رئيسا لجنتي الشئون الإجتماعية والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري، أن استهداف العدوان للمنصة والأماكن العامة والأحياء السكنية يأتي في إطار إمعان العدوان في تدمير البنية التحتية للشعب اليمني.

واستنكرا صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المخزي إزاء إستمرار تحالف العدوان في إستهداف أماكن الإحتفالات العامة والخاصة والأحياء والمناطق المكتظة بالسكان في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، وأشارا إلى أن هذه تعد جرائم حرب وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا وزير الأشغال وأمين عام محلي العاصمة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى القيام بواجبها الذي أنشأت من أجله في إدانة هذه الجرائم التي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية وتوثيقها ضمن سجل جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.

رافقهما خلال الزيارة وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف والوكيل المساعد لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير عام مديرية السبعين محمد ناجي.

سبأ
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