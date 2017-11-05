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آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:40:26م
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التعليم العالي تعلن نتائج المتنافسين علی المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية
[05/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج الفرز والمفاضلة بين الطلاب المتنافسين الذين خضعوا لإمتحانات الكفاءة للحصول على مقاعد مجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 2017- 2018م .

وأكدت الوزارة أن عملية التصحيح والفرز والمفاضلة تمت بشكل الكتروني بناءً على نتائج الطلاب في إمتحانات الكفاءة ووفقاً لمعايير شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، حيث تم توزيع المقاعد على جميع الفئات والمحافظات بنسب مئوية.

ودعت الوزارة الطلاب الذين فازوا بمفاضلة المقاعد المجانية تنزيل إستمارة التعهد والموافقة على التخصص والجامعة من الرابط التالي(http://mohe.gov.ye) وتعبئتها وإرسالها للوزارة عبر الإيميل التالي postgraduate@mohe.gov.ye خلال الفترة من 5 - 8 نوفمبر الجاري.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها الی أنها ستقوم بحرمان الطلاب الذين لم يرسلوا هذه الإستمارات خلال الفترة المحددة وأنها غير مسئولة عن فقدان أي طالب للمقعد الدراسي ولن يتم النظر في أي طلب يُقدمه مستقبلاً.

وبينت الوزارة أن المفاضلة تمت على مستوى كل فئة من الفئات المستفيدة على حدة، وعلى مستوى كل محافظة في فئتي الطلاب المتفوقين والمحافظات المحرومة .. موضحة أن المعيار في المفاضلة هو النتيجة النهائية للطالب والتي تحسب على أساس 60 بالمائة لنتيجة الطالب في إمتحان الكفاءة و40 بالمائة لمعدل الطالب في الثانوية العامة.

وأوضحت أن الطلاب الراغبين بتقديم تظلم عن درجاتهم في إمتحانات الكفاءة بإمكانهم تقديمها لكلية الصيدلة بجامعة صنعاء كونها تبنت التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، فيما الطلاب والذين لم يفوزوا بالمفاضلة والراغبين تقديم تظلمات عليهم تنزيل إستمارة التظلمات من الرابط التالي " إستمارة التظلمات" وسيتم إستقبال التظلمات منهم بشكل إلكتروني عبر الإيميل التالي( postgraduate@mohe.gov.ye ) إبتداءً من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري حتى الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2017م ولن تنظر الوزارة في أي تظلم لن يُرسل عبر الإيميل ولن يتم قبول أي تظلم بشكل يدوي .

سبأ
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