[05/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ:
دشنت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المحويت اليوم برنامج تدريبي حول مهارات الاسعافات الأولية والإنقاذ بمشاركة 150 من ربات البيوت وطالبات المدارس بمديرية الطويلة.
وفي تدشين البرنامج الذي يستمر 12 يوما أشار رئيس جمعية الهلال بالمحويت مرشد العليي ومدير العمليات بالمركز الرئيسي للهلال الأحمر اليمني عصام العصري، إلى أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركات مهارات الاسعافات الأولية والمساعدة السريعة في الحالات الطارئة.
وأوضحا أن البرنامج يتضمن جانب نظري وتطبيقي حول اساليب الانقاذ والإسعافات الاولية في مختلف الحالات الطارئة.
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