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آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:54:34م
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بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.
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أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت انه لا يوجد حاليا تعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية كوريا الشمالية.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.
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تدشين برنامج تدريبي في مجال الإسعافات الأولية بالمحويت
[05/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ:
دشنت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المحويت اليوم برنامج تدريبي حول مهارات الاسعافات الأولية والإنقاذ بمشاركة 150 من ربات البيوت وطالبات المدارس بمديرية الطويلة.

وفي تدشين البرنامج الذي يستمر 12 يوما أشار رئيس جمعية الهلال بالمحويت مرشد العليي ومدير العمليات بالمركز الرئيسي للهلال الأحمر اليمني عصام العصري، إلى أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركات مهارات الاسعافات الأولية والمساعدة السريعة في الحالات الطارئة.

وأوضحا أن البرنامج يتضمن جانب نظري وتطبيقي حول اساليب الانقاذ والإسعافات الاولية في مختلف الحالات الطارئة.

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