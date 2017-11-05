عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مهمة (أميسوم) تعلن عن تحركات لقواتها إستعداداً للخروج من الصومال مقديشو – سبأ :

أعلنت مهمة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) عن اجراء سلسلة من التحركات لقواتها بهدف إعادة اصطفاف القوات في قواعد العمليات المختلفة بأنحاء الصومال كجزء من استراتيجيتها للخروج من هذا البلد .



وقال الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للصومال فرانسيسكو كايتانو ماديرا في بيان نشر اليوم إن التحركات الاستراتيجية للقوات مستمرة بدون إرباك خدمات الأمن المقدمة الحالية.



وأضاف ماديرا ان إعادة اصطفاف القوات سيضمن أمن الشعب الصومالي الذي مازال محور العمليات التي توليها (أميسوم) أهمية.



وتابع ان "إعادة اصطفاف قواتنا في قواعد العمليات بمختلف القطاعات ومنها تحرك فرق عسكرية اثيوبية شوهدت تعبر الحدود من وإلى الصومال حالياً، يمثل أنشطة محسوبة استعداداً لنقل مسؤوليات الأمن لقوات الأمن الوطني الصومالي".



وبدأت (أميسوم) خططها للخروج من البلاد الواقعة بالقرن الأفريقي بتدريب ضباط الأمن المحليين.



وستخفض المهمة عدد قواتها بواقع ألف جندي بحلول شهر ديسمبر يليه تخفيضات أخرى في العام المقبل، في إجراء من المتوقع أن ينتهي في 2020م كجزء من استراتيجيتها للخروج.







سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ