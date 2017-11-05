[05/نوفمبر/2017]
المحويت -سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبد السلام الذماري تقارير تقييميه عن أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي .
واستعرض الإجتماع بحضور وكيل المحافظة لقطاع التنمية يحيى عبده إبراهيم، جهود الجهات المعنية ومصلحة السجون والمنظمات الإنسانية لتحسين أوضاع السجناء وتوفير المتطلبات الغذائية والعلاجية التي يحتاجونها.
ووقف الإجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالمحافظة، أمام الإحتياجات العاجلة للسجن والنزلاء .
وأشارت التقارير إلى جهود السلطة المحلية ومصلحة التأهيل والإصلاح وإدارة أمن المحافظة لإيجاد معالجات لتوفير المياه للإصلاحية والتغذية والرعاية الصحية للنزلاء.
وشدد الاجتماع على ضرورة تحسين أوضاع السجناء وتمكينهم من الحصول على الرعاية في الجوانب المعيشية والصحية والعلاجية .
حضر الإجتماع عضو التفتيش النيابي بمكتب النائب العام القاضي حسين العلفي ومدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عبد السلام المحبشي ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبد القادر المأخذي ومندوبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان سميرة بلح .
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