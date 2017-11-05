محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة خطة الإنتشار الأمني بمحافظة عمران عمران-سبأ:

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة عمران في إجتماعها اليوم خطة إعادة الانتشار الأمني في المحافظة والإجراءات الكفيلة لتعزيز الأمن والاستقرار.



وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدراء المناطق الأمنية بالمحافظة إلى الإجراءات المتعلقة بالخطة والمقترحات التي تم إعدادها لتحسين مستوى الأداء الأمني والتنسيق بين الوحدات الأمنية.



واستعرضت اللجنة الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحزام الأمني ومداخل المحافظة وإيجاد قوات للطوارئ والتدخل السريع وتفعيل دور التحريات والدوريات الراجلة وتعزيز الانضباط في تلك النقاط.



وشدد الإجتماع على ضرورة اليقظة الأمنية لمختلف وحدات الشرطة وأجهزة الأمن للتصدي لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والإستقرار وضبط مرتكبي الجريمة.



وفي الإجتماع أكد مدير أمن المحافظة ضرورة تنفيذ خطة الانتشار الأمني وتفعيل جوانب التنسيق والأداء بين مختلف الأجهزة الأمنية والحد من الجريمة وعدم التهاون مع كل من يسعى لإقلاق السكينة.



وأشاد العميد المتوكل بدور الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الحفاظ على الأمن والإستقرار وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف السلم الاجتماعي.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ