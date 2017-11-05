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آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:54:34م
الرئيس الصماد يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.
الكرملين: لا تعاون بين روسيا وأمريكا بشأن كوريا الشمالية
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت انه لا يوجد حاليا تعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية كوريا الشمالية.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.
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يخوض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم غدا الاثنين مواجهة هامة مع نظيره الهندي في ثاني مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام والتي تحتضنها مدينة الدمام السعودية.
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  رياضة
إنترناسيونالي يحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الايطالي
[05/نوفمبر/2017]
ميلانو – سبأ :
حافظ فريق انترناسيونالي على سجله الخالي من الهزيمة بعد 12 مباراة في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم هذا الموسم بعدما أحرز ايدر هدفاً ليتعادل 1-1 مع ضيفه تورينو اليوم الأحد.

وأسكت اياجو فالك أكثر من 71 ألف متفرج تحدوا الأجواء الممطرة لحضور المباراة في منتصف اليوم عندما تخطى اثنين من المدافعين ليضع تورينو في المقدمة بعد مرور ساعة.

ومرت ضربة رأس من جويل اوبي بعد ركلة حرة نفذها ادم لياييتش إلى خارج المرمى ليهدر تورينو فرصة مضاعفة النتيجة .

واستغل انترناسيونالي الأمر عندما أسكن ايدر الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 79 بعد ضربة رأس من ماورو ايكاردي.

وسدد ماتياس فيسينو كرة في العارضة في محاولة متأخرة من صاحب الأرض، الذي لم يدخل أي تغيير على التشكيلة الأساسية للمباراة الخامسة على التوالي، لانتزاع الفوز.

ويملك فريق المدرب لوتشيانو سباليتي 30 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن نابولي المتصدر الذي سيخرج لمواجهة كييفو في وقت لاحق من اليوم ويتقدم بنقطتين على يوفنتوس ولاتسيو .

سبأ
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