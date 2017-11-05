رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنترناسيونالي يحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الايطالي ميلانو – سبأ :

حافظ فريق انترناسيونالي على سجله الخالي من الهزيمة بعد 12 مباراة في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم هذا الموسم بعدما أحرز ايدر هدفاً ليتعادل 1-1 مع ضيفه تورينو اليوم الأحد.



وأسكت اياجو فالك أكثر من 71 ألف متفرج تحدوا الأجواء الممطرة لحضور المباراة في منتصف اليوم عندما تخطى اثنين من المدافعين ليضع تورينو في المقدمة بعد مرور ساعة.



ومرت ضربة رأس من جويل اوبي بعد ركلة حرة نفذها ادم لياييتش إلى خارج المرمى ليهدر تورينو فرصة مضاعفة النتيجة .



واستغل انترناسيونالي الأمر عندما أسكن ايدر الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 79 بعد ضربة رأس من ماورو ايكاردي.



وسدد ماتياس فيسينو كرة في العارضة في محاولة متأخرة من صاحب الأرض، الذي لم يدخل أي تغيير على التشكيلة الأساسية للمباراة الخامسة على التوالي، لانتزاع الفوز.



ويملك فريق المدرب لوتشيانو سباليتي 30 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن نابولي المتصدر الذي سيخرج لمواجهة كييفو في وقت لاحق من اليوم ويتقدم بنقطتين على يوفنتوس ولاتسيو .

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ