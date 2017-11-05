رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدرب فريق قوانغتشو ايفرجراند الصيني يعلن إنفصاله عن الفريق هونغ كونغ – سبأ :

أكد المدرب البرازيلي المخضرم لويز فيليبي سكولاري انفصاله عن نادي قوانغتشو ايفرجراند بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم .



وتولى سكولاري الذي سبق له التتويج بكأس العالم تدريب ايفرجراند خلفاً للايطالي فابيو كانافارو في يونيو 2015م وقاد الفريق للفوز باللقب المحلي ثلاث مرات وبدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الصيني.



وارتبط سكولاري في البداية بعقد لمدة 18 شهرا قبل تمديد الارتباط بين الطرفين لعام إضافي في نهاية الموسم الماضي لكنه قرر انهاء الارتباط ببطل الدوري الصيني سبع مرات متتالية.



وقال سكولاري (68 عاما) يوم الأحد ”قصتي مع ايفرجراند انتهت.. لكن قصتي مع الصين ربما تستمر وسأفكر في الأمر ملياً .. لا نعرف ما ينتظرنا لكني أتمنى مستقبلاً باهراً لايفرجراند“.



وترشح وسائل إعلام صينية الايطالي كارلو انشيلوتي أو مواطنه كانافارو لتولي المهمة خلفاً لسكولاري.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ