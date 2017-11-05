ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:54:34م
الرئيس الصماد يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.
الكرملين: لا تعاون بين روسيا وأمريكا بشأن كوريا الشمالية
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت انه لا يوجد حاليا تعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية كوريا الشمالية.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.
منتخب الشباب الوطني يواجه نظيره الهندي غداً بتصفيات كأس آسيا
يخوض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم غدا الاثنين مواجهة هامة مع نظيره الهندي في ثاني مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام والتي تحتضنها مدينة الدمام السعودية.
آخر الأخبار:
تدشين برنامج تدريبي في مجال الإسعافات الأولية بالمحويت
مهمة (أميسوم) تعلن عن تحركات لقواتها إستعداداً للخروج من الصومال
مناقشة أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحويت
مناقشة خطة الإنتشار الأمني بمحافظة عمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ صنعاء يشيد بإنجازات جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية (مكتمل)
[05/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:

أشاد محافظ صنعاء حنين قطينة بالإنجازات التي تحققها جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

ودعا المحافظ قطينة في ختام ورشة العمل الأولى لتقييم الجانب الأكاديمي للعام الجامعي 2016 - 2017 والتدريب على نظام التعليم الإلكتروني وتكريم الأكاديميين المبرزين إلى الإستفادة من تجربة الجامعة والتغلب على التحديات واعتمادها على مواردها.

وثمن جهود رئيس الجامعة والكادر الأكاديمي ومواكبة التطورات في التعليم الأكاديمي.

فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبدالمغني إلى أن الجامعة استقبلت هذا العام ألف و 600 طالبا وطالبة ودشنت تقييم العمل الأكاديمي للعام الماضي.

ولفت إلى أن كلية الإدارة الطبية ابتكار خاص بالجامعة سيلمس نتائجه المجتمع بعد ثلاث سنوات في الجانب الصحي .

وأشاد الدكتور عبد المغني بتعاون محافظ صنعاء في تأسيس وإنشاء الجامعة وما وصلت إليه ودوره عبر المجلس الصحي الأعلى لمستشفيات المحافظة في تحسين مستوى الأداء في كافة مستشفيات المحافظة.

من جانبه ثمن نائب رئيس الجامعة الدكتور عبدالسلام دلاق الجهود التي تبذل لتطوير مستوى الأداء في هذا الصرح العلمي الشامخ .

تخلل الإختتام الذي حضره رئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام ووكيل المحافظة محمد الحباري ونواب رئيس الجامعة والأكاديميين، قصيدة للطالبة زينب السالمي وفقرة فنية للمبدع وليد الظفاري.

بعد ذلك كرم محافظ صنعاء ورئيس الجامعة ورئيس مجلس التلاحم وأمين عام الجامعة، الأكاديميين المبرزين.

وكانت الورشة قد خرجت بعدد من التوصيات تضمنت تشكيل مجالس الاقسام العلمية وتفعيل دورها في مراجعة واعتماد توصيف المقررات الدراسية بحسب مخرجات التعلم (ILOs) وتمثيل منهجية التعلم المبني على المشكلات (PBL).

كما اوصت بتشكيل مجالس الكليات والالتزام بالبرنامج الدراسي العام للجامعة بالإضافة إلى اعداد آلية لمراقبة وتقييم الانضباط الدراسي للطلاب وتفعيل أدوات ووسائل التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين برنامج تدريبي في مجال الإسعافات الأولية بالمحويت
مناقشة أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحويت
مناقشة خطة الإنتشار الأمني بمحافظة عمران
إختتام المؤتمر العلمي الثاني لتقنية المعلومات بجامعة الأندلس بصنعاء
مناقشة آلية تحصيل إيرادات فرع مؤسسة المسالخ بعمران
الولايات المتحدة تبلغ مسئوليها الأمريكيين غير الأساسيين في الصومال بمغادرة مقديشو
إستعراض نشاط مجلس دعم التنمية الصحية بالمحويت
إجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
مناقشة إحتياجات جمعية أصدقاء مرضى الكلى بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين بغارات لطيران العدوان استهدفت محطتي وقود بصعدة
[05/نوفمبر/2017]
استشهاد وجرح أربعة مواطنين في حرف سفيان
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على مديرية سنحان
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف العاصمة صنعاء بأربع غارات
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين عنيفتين على العاصمة صنعاء
[04/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by