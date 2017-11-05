محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يشيد بإنجازات جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية (مكتمل) صنعاء-سبأ:



أشاد محافظ صنعاء حنين قطينة بالإنجازات التي تحققها جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.



ودعا المحافظ قطينة في ختام ورشة العمل الأولى لتقييم الجانب الأكاديمي للعام الجامعي 2016 - 2017 والتدريب على نظام التعليم الإلكتروني وتكريم الأكاديميين المبرزين إلى الإستفادة من تجربة الجامعة والتغلب على التحديات واعتمادها على مواردها.



وثمن جهود رئيس الجامعة والكادر الأكاديمي ومواكبة التطورات في التعليم الأكاديمي.



فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبدالمغني إلى أن الجامعة استقبلت هذا العام ألف و 600 طالبا وطالبة ودشنت تقييم العمل الأكاديمي للعام الماضي.



ولفت إلى أن كلية الإدارة الطبية ابتكار خاص بالجامعة سيلمس نتائجه المجتمع بعد ثلاث سنوات في الجانب الصحي .



وأشاد الدكتور عبد المغني بتعاون محافظ صنعاء في تأسيس وإنشاء الجامعة وما وصلت إليه ودوره عبر المجلس الصحي الأعلى لمستشفيات المحافظة في تحسين مستوى الأداء في كافة مستشفيات المحافظة.



من جانبه ثمن نائب رئيس الجامعة الدكتور عبدالسلام دلاق الجهود التي تبذل لتطوير مستوى الأداء في هذا الصرح العلمي الشامخ .



تخلل الإختتام الذي حضره رئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام ووكيل المحافظة محمد الحباري ونواب رئيس الجامعة والأكاديميين، قصيدة للطالبة زينب السالمي وفقرة فنية للمبدع وليد الظفاري.



بعد ذلك كرم محافظ صنعاء ورئيس الجامعة ورئيس مجلس التلاحم وأمين عام الجامعة، الأكاديميين المبرزين.



وكانت الورشة قد خرجت بعدد من التوصيات تضمنت تشكيل مجالس الاقسام العلمية وتفعيل دورها في مراجعة واعتماد توصيف المقررات الدراسية بحسب مخرجات التعلم (ILOs) وتمثيل منهجية التعلم المبني على المشكلات (PBL).



كما اوصت بتشكيل مجالس الكليات والالتزام بالبرنامج الدراسي العام للجامعة بالإضافة إلى اعداد آلية لمراقبة وتقييم الانضباط الدراسي للطلاب وتفعيل أدوات ووسائل التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ