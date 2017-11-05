[05/نوفمبر/2017]
عمران-سبأ:
ناقش إجتماع بفرع المؤسسة المحلية للمسالخ بمحافظة عمران اليوم، آلية تنمية وتحصيل الموارد المالية .
وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير مكتب المالية بالمحافظة عادل كعيبة ومدير مكتب المسالخ حسين رعناء، إلى الصعوبات التي تواجه العمل بالإضافة إلى تحصيل الموارد المالية للبنك المركزي وعدم صرفها مباشرة من الإيرادات.
وأكد الإجتماع أهمية تفعيل الجانب الرقابي وتنمية الموارد المحلية وتحسين والإيرادات .
واستعرض مدير مكتب المسالخ تقرير عن وضع المؤسسة حول الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات البيطرية والفنية وتعزيز الرقابة على الأسواق والمطاعم وكذا حجم الإيرادات التي يتم تحصيلها خلال الفترة الماضية.
سبأ