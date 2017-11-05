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آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:54:34م
الرئيس الصماد يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.
الكرملين: لا تعاون بين روسيا وأمريكا بشأن كوريا الشمالية
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت انه لا يوجد حاليا تعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية كوريا الشمالية.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.
منتخب الشباب الوطني يواجه نظيره الهندي غداً بتصفيات كأس آسيا
يخوض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم غدا الاثنين مواجهة هامة مع نظيره الهندي في ثاني مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام والتي تحتضنها مدينة الدمام السعودية.
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مناقشة آلية تحصيل إيرادات فرع مؤسسة المسالخ بعمران
[05/نوفمبر/2017]
عمران-سبأ:
ناقش إجتماع بفرع المؤسسة المحلية للمسالخ بمحافظة عمران اليوم، آلية تنمية وتحصيل الموارد المالية .

وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير مكتب المالية بالمحافظة عادل كعيبة ومدير مكتب المسالخ حسين رعناء، إلى الصعوبات التي تواجه العمل بالإضافة إلى تحصيل الموارد المالية للبنك المركزي وعدم صرفها مباشرة من الإيرادات.

وأكد الإجتماع أهمية تفعيل الجانب الرقابي وتنمية الموارد المحلية وتحسين والإيرادات .

واستعرض مدير مكتب المسالخ تقرير عن وضع المؤسسة حول الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات البيطرية والفنية وتعزيز الرقابة على الأسواق والمطاعم وكذا حجم الإيرادات التي يتم تحصيلها خلال الفترة الماضية.

سبأ
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