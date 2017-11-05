عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس إقليم كتالونيا المقال يسلم نفسه مع مستشاريه للشرطة البلجيكية بروكسل – سبأ :

شأعلنت النيابة البلجيكية عن تسليم رئيس اقليم كتالونيا المقال كارلس بيغديمونت نفسه مع أربعة من مستشاريه للشرطة المحلية صباح اليوم الأحد، فيما ينتظر مثوله أمام قاضية التحقيق .



ونقلت وكالة قالت النيابة في بروكسل أن بيغدمونت ومستشاريه "وضعوا قيد الحجز عند الساعة 09,17 (08,17 بتوقيت غرينتش)".



واوضحت بأنه "تم تبليغ قاض للتحقيق سيكون لديه 24 ساعة أي حتى الساعة 09,17 من الاثنين للبت في إبقائهم موقوفين أو الإفراج عنهم بشروط أو بكفالة".



وذكر المدعي العام البلجيكي أن "قاضية للتحقيق ستستمع لهم وأن المحامي والمترجم والشخص المعني وحدهم يحضرون" هذا النوع من الجلسات.



وكان بيغديمونت قد لجأ إلى بروكسل بعد أن فرضت مدريد حكماً مباشراً على إقليم كتالونيا عقب إجراء استفتاء على استقلال الإقليم.



وقال بوجديمون إنه لن يعود إلى إسبانيا إلا في حال ضمان محاكمة عادلة له، بعدما بدأت السلطات الاسبانية ملاحقته ومساعديه بتهم التمرد والتحريض وسوء استخدام المال العام وخيانة الثقة.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ