رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب الشباب الوطني يواجه نظيره الهندي غداً بتصفيات كأس آسيا صنعاء-سبأ:

يخوض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم غدا الاثنين مواجهة هامة مع نظيره الهندي في ثاني مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام والتي تحتضنها مدينة الدمام السعودية.



ويتطلع منتخب شباب اليمن إلى الفوز على نظيره الهندي ضمن الجولة الثانية للمجموعة بغية الإقتراب أكثر صوب التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة السابعة في تاريخه.



ويدخل المنتخب الوطني مباراة الغد وهو يحتل المركز الثاني للمجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق هدفين فقط عن المتصدر منتخب السعودية الذي يملك الرصيد ذاته ويواجه غداً منتخب تركمانستان متذيل الترتيب مع المنتخب الهندي وكلاهما بدون نقاط بعدما خسرا أولى مبارياتهما.



وكان المنتخب الوطني للشباب حقق فوزاً عريضاً ومهماً على منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس السبت في إفتتاح منافسات المجموعة التي شهدت أيضاً فوز السعودية على الهند بخمسة أهداف نظيفة.



ويختتم منتخب الشباب الوطني مبارياته في التصفيات الأربعاء القادم عندما يواجه مضيفه السعودي في آخر مباريات المجموعة.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ