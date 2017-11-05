محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الولايات المتحدة تبلغ مسئوليها الأمريكيين غير الأساسيين في الصومال بمغادرة مقديشو مقديشو – سبأ :

أصدرت البعثة الأمريكية في الصومال اليوم الاحد تعليماتها للمسئولين الأمريكيين غير الأساسيين بمغادرة العاصمة مقديشو بسبب مخاطر وقوع هجمات في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.



وقالت البعثة في بيان اصدرته بهذا الشأن إن الوضع الأمني في الصومال غير مستقر وان التهديد ضد الأمريكيين في الصومال مازال خطيراً.



وأضاف البيانه انه "نظراً لمعلومات بشأن تهديدات خاصة ضد أمريكيين في مطار مقديشو الدولي، اصدرت البعثة الأمريكية في الصومال توجيهاتها الى كافة الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين بمغادرة مقديشو لحين إشعار آخر".



ويأتي التحذير بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربتين جويتين منفصلتين ضد المسلحين المتشددين شمال شرق الصومال قتل فيها العديد منهم .



وهاجم مسلحون أكثر من مرة مبنى المطار بسيارات ملغومة وقذائف هاون وإطلاق نار مباشر.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ