ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:39:22م
الرئيس الصماد يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.
الكرملين: لا تعاون بين روسيا وأمريكا بشأن كوريا الشمالية
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت انه لا يوجد حاليا تعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية كوريا الشمالية.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.
فوز الألمانية يوليا بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات
فازت الألمانية يوليا جورجيس المصنفة السابعة بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات اليوم الأحد وهو أكبر لقب خلال مسيرتها مع اللعبة حتى الآن.
آخر الأخبار:
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
إستعراض نشاط مجلس دعم التنمية الصحية بالمحويت
مقتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري وسط مدينة كركوك شمال بغداد
إجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إستعراض نشاط مجلس دعم التنمية الصحية بالمحويت
[05/نوفمبر/2017]
المحويت -سبأ:
استعرض مجلس دعم التنمية الصحية بمحافظة المحويت في إجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبد السلام الذماري، الجهود الرسمية والمجتمعية لإستدامة نشاط المجلس .

وناقش الاجتماع تقارير مقدمة من مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين محمد حبيش وممثل فريق الدعم الفني الدكتور عادل الذرة والخبير المالي بمكتب الدعم الفني يحيى القمري ومنسق الإنذار المبكر للكوليرا بمكتب الصحة الدكتور مطيع جميل حول مشاريع وانجازات المجلس ووحدته التنفيذية خلال الفترة الماضية .

وأشارت التقارير إلى أهمية تحقيق الشراكة مع الجهات المعنية والمنظمات لرسم وتنفيذ السياسات الصحية بالمحافظة وتطرقت إلى موجهات العمل والشراكة بين المجلس والمكاتب والجهات المعنية والمنظمات لدعم وتنفيذ المشاريع والبرامج الصحية.

وأكدت التقارير أهمية دور مجلس دعم التنمية الصحية بالمحافظة في إنجاح البرامج والأنشطة والمشاريع الصحية وكذا الدور الرئيسي الذي يقوم به المجلس والسلطة المحلية والمنظمات غير الحكومية في رسم وتنفيذ السياسات الصحية للمحافظة.

حضر الإجتماع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي ومدير عام المستشفى الجمهوري الدكتور عبد الناصر الذاري وممثلين عن فريق الدعم الفني لمشروع الإدارة الفعالة لدعم القطاع الصحي اليمني SSHS والممول من الإتحاد الأوروبي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
مناقشة إحتياجات جمعية أصدقاء مرضى الكلى بصعدة
تدشين مشروع صيانة وترميم شوارع أمانة العاصمة
طيران العدوان يواصل إستهداف العاصمة صنعاء
ورشة تدريبية حول الأدلة الإجرائية في مراكز التأهيل والإصلاح
صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بنجران
وقفة طلابية لأبناء منطقة علاف بصعدة تنديداً بجريمة سوق الليل 
النائب لبوزة يعزي في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي
إصابة مواطنين اثنين بغارات لطيران العدوان استهدفت محطتي وقود بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين بغارات لطيران العدوان استهدفت محطتي وقود بصعدة
[05/نوفمبر/2017]
استشهاد وجرح أربعة مواطنين في حرف سفيان
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على مديرية سنحان
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف العاصمة صنعاء بأربع غارات
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين عنيفتين على العاصمة صنعاء
[04/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by