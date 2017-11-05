[05/نوفمبر/2017]
المحويت -سبأ:
استعرض مجلس دعم التنمية الصحية بمحافظة المحويت في إجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبد السلام الذماري، الجهود الرسمية والمجتمعية لإستدامة نشاط المجلس .
وناقش الاجتماع تقارير مقدمة من مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين محمد حبيش وممثل فريق الدعم الفني الدكتور عادل الذرة والخبير المالي بمكتب الدعم الفني يحيى القمري ومنسق الإنذار المبكر للكوليرا بمكتب الصحة الدكتور مطيع جميل حول مشاريع وانجازات المجلس ووحدته التنفيذية خلال الفترة الماضية .
وأشارت التقارير إلى أهمية تحقيق الشراكة مع الجهات المعنية والمنظمات لرسم وتنفيذ السياسات الصحية بالمحافظة وتطرقت إلى موجهات العمل والشراكة بين المجلس والمكاتب والجهات المعنية والمنظمات لدعم وتنفيذ المشاريع والبرامج الصحية.
وأكدت التقارير أهمية دور مجلس دعم التنمية الصحية بالمحافظة في إنجاح البرامج والأنشطة والمشاريع الصحية وكذا الدور الرئيسي الذي يقوم به المجلس والسلطة المحلية والمنظمات غير الحكومية في رسم وتنفيذ السياسات الصحية للمحافظة.
حضر الإجتماع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي ومدير عام المستشفى الجمهوري الدكتور عبد الناصر الذاري وممثلين عن فريق الدعم الفني لمشروع الإدارة الفعالة لدعم القطاع الصحي اليمني SSHS والممول من الإتحاد الأوروبي.
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