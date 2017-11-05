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مقتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري وسط مدينة كركوك شمال بغداد
[05/نوفمبر/2017]
بغداد – سبأ :
قتل ستة أشخاص على الأقل اليوم الاحد في هجوم انتحاري وسط مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في الشرطة العراقية قولها إن الهجوم كان "عبارة عن تفجيرين، بينهما ربع ساعة، الأول بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، والثاني ناجم عن تفجير انتحاري لحزامه الناسف" في شارع أطلس الرئيسي وسط المدينة.

وأضافت المصادر ان الهجوم اسفر عن مقتل ستة اشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح.

واوضحت ان الهجوم وقع قرب المقر السابق لقيادة الشرطة والذي تشغله حالياً (سرايا السلام) الفصيل العسكري التابع لرجل الدين البارز مقتدى الصدر ويشكل جزءً من قوات الحشد الشعبي.

سبأ
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