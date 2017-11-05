محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى صنعاء-سبأ:

عقدت اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى إجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس .



حيث تم في الإجتماع استعراض مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تكليف مجلس الشورى بدراسة وإبداء الرأي حول تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة وبعض فروعه بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من "يناير 2016 حتى 31 يوليو 2017م.



وإحتوى التقرير على خلاصة إجمالية للمهام الرقابية الموكل بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ظل العدوان والحصار الشامل الذي يمر به الوطن منذ مطلع العام 2015م، وما ترتب عليه من آثار وتداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية.



كما احتوى التقرير أيضاً على نتائج المراجعة المصاحبة للإجراءات الضريبية بالوحدات التنفيذية على كبار المكلفين والذي تضمن العديد من الملاحظات وجوانب القصور في الأداء الضريبي .



وأكد التقرير أهمية تفعيل الضوابط الجمركية والإجراءات الرادعة إزاء التهرب الجمركي والضريبي .



وأشاد أعضاء اللجنة بالدور الذي يقوم به المجلس السياسي الأعلى في مواجهة الإختلالات ..مؤكداً مساندته لتوجهات الدولة في محاربة الفساد وخاصة في ظل الظرف الإستثنائي الذي يمر به الوطن.



ونوه أعضاء اللجنة بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب الأنظمة والقوانين.



وقد ناقش أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بعض ما ورد في تقرير الجهاز المركزي بإستفاضة .. وأقروا عدد من الآليات لدراسة التقرير خلال هذا الأسبوع وفقاً للائحة مجلس الشورى.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ