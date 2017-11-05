ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل علماء أمريكيون يكشفون عن آلية جديدة لاستخدام الذهن لعلاج المشاكل النفسيه كمبردج- سبأ:

توصل علماء أمريكيون في تحديد مادة كيميائية رئيسية داخل المنطقة المعنية "بالذاكرة" في المخ؛ تسمح بزيادة القدرة على التحكم في افكارنا تساعد في التخلص من بعض الأعراض الأكثر تدميراً للنفسية.



وقال العلماء في دراسة حديثه نشرتها مجلة (ناتشر كومونيكاتيونس)، إن هذه القدره تسمح بالسيطرة على الأفكار السلبيه وبقمع الأفكار غير المرغوب فيها، ما يساعد على تفسير "لماذا غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مثل القلق.



وكان العلماء قد قاموا بتجارب علمية وعملية من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة ما كان يحدث في مناطق رئيسية من الدماغ من خلال قياس كيمياء الدماغ وفق منهج دراسات التصوير.



ونقلت المجله عن البروفيسور مايكل أندرسون، رئيس وحدة الأبحاث المعرفية وعلوم الدماغ بجامعة كامبريدج قوله: من المعروف أن منطقة في الجزء الأمامي من الدماغ المعروفة باسم "قشرة الفص الجبهي" تلعب دورًا رئيسيًا في السيطرة على أعمالنا، كما تبين مؤخرًا أنها تلعب دورًا هامًا في وقف أفكارنا، حيث تعد بمثابة منظم رئيسي، للسيطرة على مناطق الدماغ الأخرى.



وكان الفريق البحثي بقيادة الدكتور تايلور شميتز، وبروفسور أندرسون، قد أكد أن القدرة على تثبيط الأفكار غير المرغوب فيها تعتمد على ناقل عصبي (مادة كيميائية داخل الدماغ تسمح للرسائل بالمرور بين الخلايا العصبية) المعروفة باسم "غابا"، وهو الناقل العصبي "المثبط" الرئيسي في الدماغ، وإطلاقه من قبل خلية عصبية واحدة يمكن قمع النشاط في الخلايا الأخرى المعنية باسترجاع الأفكار غير المرغوب فيها.



وتؤكد الدراسات أن التفكير السلبي عقبة كبيرة في طريق نجاح من يستسلمون له، فالنظرة السلبية للأمور تضعك في دائرة مفرغة من الإحباط والاكتئاب وضعف العزيمة.. كما يؤكد علماء النفس الارتباط الوثيق بين التفكير السلبي والإصابة بالاكتئاب، والقلق المزمن، وحتى الوسواس القهري.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ