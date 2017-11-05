عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يصل إلى اليابان في بداية جولته الآسيوية طوكيو- سبأ:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى اليابان وذلك في أولى محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضا كلا من: كوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.



وذكرت وسائل الإعلام أن ترامب، سيجري خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام، مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حول سبل دعم العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المسألة النووية لكوريا الشمالية.



وتجدر الاشارة إلى أن هذه الجولة التي ستستمر حتى منتصف نوفمبر الجاري، هي أطول جولة خارجية للرئيس ترامب منذ توليه الرئاسة في الـ20 من يناير الماضي.. وبجانب المباحثات التي يجريها مع قادة الدول التي سيزورها، سيشارك في قمتين إقليميتين، يعقدهما منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في فيتنام، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في الفلبين.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ