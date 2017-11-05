ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:39:22م
الرئيس الصماد يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.
الكرملين: لا تعاون بين روسيا وأمريكا بشأن كوريا الشمالية
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت انه لا يوجد حاليا تعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية كوريا الشمالية.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.
فوز الألمانية يوليا بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات
فازت الألمانية يوليا جورجيس المصنفة السابعة بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات اليوم الأحد وهو أكبر لقب خلال مسيرتها مع اللعبة حتى الآن.
آخر الأخبار:
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
إستعراض نشاط مجلس دعم التنمية الصحية بالمحويت
مقتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري وسط مدينة كركوك شمال بغداد
إجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ارشيف
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
[05/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي .

حيث أدان مجلس النواب الغارات الجوية التي قام بها طيران تحالف دول العدوان بقيادة السعودية على أمانة العاصمة وإستهدف منصة الإحتفالات بميدان السبعين وتضرر المعلم التاريخي والديني جامع الصالح بأضرار بليغة.

كما أدان المجلس غارات العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت مناطق مختلفة من مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ومديريات أخرى في عدد من محافظات الجمهورية وأدى ذلك إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

من جانب آخر اطلع المجلس على طلب حكومة الإنقاذ الوطني بتأجيل مناقشة تقريرها حول الأوضاع الاقتصادية والمالية ومنها معالجة أسباب وحيثيات إرتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وفق التوصيات التي أوصى بها الحكومة والقرارات التي إتخذت في الإجتماعات المشتركة بين مجلس النواب والحكومة بهذا الشأن .

ووافق المجلس على طلب الحكومة على أن تقدم تقريرها بهذا الخصوص في أقرب جلسة من جلسات المجلس بهذه الفترة.

وناقش المجلس خلال الجلسة بعض الإجراءات الداخلية واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.

هذا وسيواصل مجلس النواب أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى، للنظر في القضايا المطروحة على جدول أعماله.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إستعراض نشاط مجلس دعم التنمية الصحية بالمحويت
إجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى
مناقشة إحتياجات جمعية أصدقاء مرضى الكلى بصعدة
تدشين مشروع صيانة وترميم شوارع أمانة العاصمة
طيران العدوان يواصل إستهداف العاصمة صنعاء
ورشة تدريبية حول الأدلة الإجرائية في مراكز التأهيل والإصلاح
صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بنجران
وقفة طلابية لأبناء منطقة علاف بصعدة تنديداً بجريمة سوق الليل 
النائب لبوزة يعزي في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي
إصابة مواطنين اثنين بغارات لطيران العدوان استهدفت محطتي وقود بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين بغارات لطيران العدوان استهدفت محطتي وقود بصعدة
[05/نوفمبر/2017]
استشهاد وجرح أربعة مواطنين في حرف سفيان
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على مديرية سنحان
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف العاصمة صنعاء بأربع غارات
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين عنيفتين على العاصمة صنعاء
[04/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by