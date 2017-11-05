محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارشيف مجلس النواب يواصل جلسات أعماله صنعاء - سبأ:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي .



حيث أدان مجلس النواب الغارات الجوية التي قام بها طيران تحالف دول العدوان بقيادة السعودية على أمانة العاصمة وإستهدف منصة الإحتفالات بميدان السبعين وتضرر المعلم التاريخي والديني جامع الصالح بأضرار بليغة.



كما أدان المجلس غارات العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت مناطق مختلفة من مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ومديريات أخرى في عدد من محافظات الجمهورية وأدى ذلك إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.



من جانب آخر اطلع المجلس على طلب حكومة الإنقاذ الوطني بتأجيل مناقشة تقريرها حول الأوضاع الاقتصادية والمالية ومنها معالجة أسباب وحيثيات إرتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وفق التوصيات التي أوصى بها الحكومة والقرارات التي إتخذت في الإجتماعات المشتركة بين مجلس النواب والحكومة بهذا الشأن .



ووافق المجلس على طلب الحكومة على أن تقدم تقريرها بهذا الخصوص في أقرب جلسة من جلسات المجلس بهذه الفترة.



وناقش المجلس خلال الجلسة بعض الإجراءات الداخلية واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.



هذا وسيواصل مجلس النواب أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى، للنظر في القضايا المطروحة على جدول أعماله.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ