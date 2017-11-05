محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إحتياجات جمعية أصدقاء مرضى الكلى بصعدة صعدة -سبأ:

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع أمين عام جمعية أصدقاء مرضى الكلى الدكتور فهد راقع، إحتياجات الجمعية من الأدوية وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار .



وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة محمد كعيبة ومستشار المحافظة علي حسين الحوثي أكد المحافظ عوض ضرورة توفير إحتياجات مرضى الكلى من الأدوية والمستلزمات الطبية وتسهيل عملية الغسيل الكلوي للمرضى .



ولفت إلى أن جمعية أصدقاء مرضى الكلى كغيرها من القطاعات تواجه صعوبات جراء العدوان والحصار .. داعياً إلى التعاون مع الجمعية ومرضى الكلى وتقديم المساعدة لهم.



من جانبه أشار الدكتور راقع إلى أن الجمعية تقدم ما بوسعها لمساعدة مرضى الكلى وفق الإمكانيات المتاحة .. مثمنا جهود جمعية الرحمة لزارعي الكلى وما تقدمه من دعم لجمعية



إلى ذلك ناقش محافظ صعدة اليوم مع مدير مكتب الضرائب بالمحافظة ثابت عبد الرحمن، آلية تحصيل الإيرادات وفتح مراكز جديدة للتحصيل وخاصة بمديرية صعدة عاصمة المحافظة.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ