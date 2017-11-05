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آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:39:22م
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ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[05/نوفمبر/2017]
مسقط- سبأ:
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(754) ألفًا و(939) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر16) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(506) آلاف و(903) ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (094ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (81ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (216) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (31ر12) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (466) ألف ريال عماني أي ما نسبته (56ر26) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (250) ألف ريال عماني وبنسبة (25ر14) في المائة.

سبأ
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