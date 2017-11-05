محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع صيانة وترميم شوارع أمانة العاصمة صنعاء-سبأ

دشن وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، اليوم مشروع صيانة وترميم الشوارع الرئيسية بالأمانة وأعمال الطوارئ بتمويل صندوق صيانة الطرق وإشراف أمانة العاصمة.



واطلع الوزير مطلق وجمعان ومعهما وكيل أول وزارة الأشغال المهندس محمد الذاري ورئيسا لجنتي الشئون الإجتماعية والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي.. على سير الأعمال الجارية في سفلتت وترميم عدد من الشوارع الرئيسية بمديريات السبعين والوحدة، أزال وشعوب.



واستمعوا من مدير المشروع المهندس عبدالله الرعيني، إلى شرح حول المساحة المستهدفة لأعمال الطبقة الإسفلتية الإضافية للشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة المقدرة بـ150 ألف متر مربع وكذا أعمال الترميمات لمساحة 80 ألف متر مربع، إضافة إلى أعمال الرصف الحجري لمناطق احتقان مياه الأمطار للحفاظ على الطبقة الإسفلتية للشوارع.



وثمن وزير الأشغال جهود مهندسي وعمال قطاع الأشغال العامة والطرق ووحدة الترميمات بالأمانة ومؤسسة الطرق ودائرة الأشغال العسكرية لما يقومون به من دور في صيانة الطرق وإعادة تأهيل البعض منها .. مشددا على الجهات المعنية والمنفذة استمرارية العمل وجودته وفقا للمواصفات الفنية.



ووجه، قيادة صندوق صيانة الطرق بصرف 100 مليون ريال من مستحقات أمانة العاصمة لدى الصندوق بما يسهم في إستمرار أعمال الصيانة وترميم الطرقات والشوارع بمديريات أمانة العاصمة.



فيما أوضح أمين عام محلي أمانة العاصمة أنه رغم شحة الإمكانات مقارنة بالتحديات التي تواجه السلطة المحلية إلا أن أعمال صيانة وترميم الشوارع الرئيسية والطرقات بالمديريات مستمرة .



وأشار إلى أن تأخير صرف مستحقات صندوق صيانة الطرق المتأخرة لدى الجهات ذات العلاقة أدى إلى عدم توفير الصيانة اللازمة للشوارع بالأمانة العاصمة وخاصة مع تضاعف الأعباء في ظل إستمرار طيران العدوان قصف الشوارع والأحياء .



وتطرق جمعان إلى جوانب التعاون مع وزارة الأشغال العامة والطرق في الحفاظ على الشوارع والطرق والبنية التحتية .. مشيداً بجهود عمال ومهندسي قطاع الأشغال والوحدة التنفيذية للترميمات والمجالس المحلية بالمديريات.



وأكد أهمية تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إستمرار توفير الخدمات الضرورية للمواطنين .. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على إستمرار تقديم الخدمات لسكان العاصمة ولو بالحد الأدنى رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



ووجه وزير الأشغال وأمين عام محلي العاصمة، المعنيين بالوزارة وأمانة العاصمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط المخالفين برمي المخلفات في مجاري وقنوات السيول والأمطار.



من جانبه أوضح وكيل قطاع المشاريع والأشغال بأمانة العاصمة المهندس وليد راصع، أن أعمال الصيانة الجارية للشوارع والطرقات الرئيسية المستهدفة بالأمانة تسير على أكمل وجه وبحسب البرنامج الزمني المعد .. موضحا أن إجمالي قيمة العقود الموقعة لهذه المشاريع مع صندوق صيانة الطرق تقدر بحوالي مليار و500 مليون ريال.



حضر التدشين وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف والوكيل المساعد لقطاع المشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي ورئيس وحدة الطوارئ بصندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين ومدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي ومدير عام المشاريع بالمؤسسة شوقي القيلي.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ