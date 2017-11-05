رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز الألمانية يوليا بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات تشوهاي- سبأ:

فازت الألمانية يوليا جورجيس المصنفة السابعة بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات اليوم الأحد وهو أكبر لقب خلال مسيرتها مع اللعبة حتى الآن.



ففي المباراة النهائية للبطولة المقامة في الصين فازت جورجيس على منافستها الأمريكية كوكو فاندفيج المصنفة الثانية بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-5 و6-1 بعد مباراة استمرت ساعة واحدة و20 دقيقة.



وفي المجموعة الأولى كسرت فاندفيج إرسال جورجيس وتقدمت 5-2 قبل أن تنتفض اللاعبة الألمانية التي فازت بكأس الكرملين في موسكو قبل أسبوعين وتكسر إرسال منافستها الأمريكية وتقلب النتيجة لصالحها.



وسيطرت جورجيس تماما على المجموعة الثانية كا تظهر النتيجة لتحصد اللقب والجائزة الأولى وتحتفل بثاني لقب لها هذا العام الذي وصلت خلاله لخمس مباريات نهائية.



وهذا الانتصار هو تاسع فوز على التوالي لجورجيس التي ستتقدم في قائمة التصنيف المقبلة يوم الاثنين للمركز 14 عالميا وهو أفضل مركز تحققه طوال مسيرتها حتى الآن.



وستنهي فاندفيج العام ضمن قائمة أول 10 مصنفات على العالم للمرة الأولى طوال مسيرتها أيضا رغم الهزيمة.



وشاركت في البطولة أفضل 11 لاعبة لم تتمكن من التأهل للبطولة الختامية للسيدات والتي اختتمت في وقت سابق في سنغافورة إلى جانب الصينية الأولى بينغ شواي التي شاركت ببطاقة دعوة.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ