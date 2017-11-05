محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل إستهداف العاصمة صنعاء صنعاء-سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن منذ فجر اليوم سلسلة من الغارات إستهدف عدد من المناطق والأحياء السكينة .



وأشار المصدر إلى أن من ضمن ذلك خمس غارات بعد عصر اليوم إستهدف بها الكلية الحربية وقاعدة الديلمي الجوية بمديرية بني الحارث ومدرسة الحرس بمديرية الثورة خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



إلى ذلك أكد المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي حلق على علو منخفض في سما العاصمة صنعاء، فاتحا حاجز الصوت.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ