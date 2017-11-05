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آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:39:22م
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بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.
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أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت انه لا يوجد حاليا تعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية كوريا الشمالية.
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  محلي
طيران العدوان يواصل إستهداف العاصمة صنعاء
[05/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن منذ فجر اليوم سلسلة من الغارات إستهدف عدد من المناطق والأحياء السكينة .

وأشار المصدر إلى أن من ضمن ذلك خمس غارات بعد عصر اليوم إستهدف بها الكلية الحربية وقاعدة الديلمي الجوية بمديرية بني الحارث ومدرسة الحرس بمديرية الثورة خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك أكد المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي حلق على علو منخفض في سما العاصمة صنعاء، فاتحا حاجز الصوت.

سبأ
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