ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 05 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:39:22م
الرئيس الصماد يعزي في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى الشيخ صدام ناجي محمد صالح العرشي وإخوانه وأفراد أسرته في إستشهاد العميد الركن ناجي محمد العرشي قائد اللواء 201 قائد جبهة كرش والعزاء موصول لإخوانه في مخلاف المنار بمديرية آنس محافظة ذمار.
الكرملين: لا تعاون بين روسيا وأمريكا بشأن كوريا الشمالية
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف السبت انه لا يوجد حاليا تعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية كوريا الشمالية.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (46ر15) نقطة وبنسبة (31ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (65ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر5040) نقطة.
فوز الألمانية يوليا بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات
فازت الألمانية يوليا جورجيس المصنفة السابعة بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات اليوم الأحد وهو أكبر لقب خلال مسيرتها مع اللعبة حتى الآن.
آخر الأخبار:
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
إستعراض نشاط مجلس دعم التنمية الصحية بالمحويت
مقتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري وسط مدينة كركوك شمال بغداد
إجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ورشة تدريبية حول الأدلة الإجرائية في مراكز التأهيل والإصلاح
[05/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم ورشة تدريبية حول الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل في مراكز التأهيل والإصلاح في اليمن، تنظمها مصلحة التأهيل والإصلاح بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان.

تهدف الورشة في يومين إكساب 16 متدربا ومتدربة يمثلون مدراء من خمس إصلاحيات ومختصين في عدد من المحافظات، معارف حول الأدلة الإجرائية المنظمة لعمل مراكز التأهيل والإصلاح بما يسهم في تحسين الأداء والنهوض بواقع السجون والسجناء.

وفي الإفتتاح أشارت وكيلة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع تعليم الفتاة وفاء رشيد إلى أهمية تعريف المتدربين بكيفية تنظيم العمل على المستوى الإداري والتعامل مع نزلاء السجون.

وأكدت ضرورة أن تتضمن برامج وأنشطة مصلحة التأهيل والإصلاح والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عملية التنظيم الإداري للإصلاحيات بما ينعكس إيجابيا على أوضاع نزلاء السجون.

وأبدت الوكيلة رشيد الإستعداد للتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من خلال التنسيق مع صندوق تنمية المهارات وعدد من منظمات المجتمع المدني لتأهيل القائمين على الإصلاحيات ومراكز السجون.

من جانبه أكد مدير الإصلاح والتأهيل بالمصلحة العقيد عبدالله الحكيم إهتمام قيادة المصلحة بالتعاون مع الداعمين في تأهيل مسؤولي الإصلاحيات وكوادرها وبما يعزز من مفاهيم الأدلة الإجرائية المنظمة لعمل مراكز التأهيل والإصلاح.

وحث المتدربين على الإستفادة من مفردات الورشة التدريبية وعكس ما تلقوه من معارف ومعلومات على الواقع العملي .. منوها بجهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان وإسهامهما ودعمهما في تأهيل كوادر المصلحة.

بدوره أوضح مستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عادل دبوان أن الهدف من ورش العمل التدريبية تطوير أدلة التعامل الإجرائية التي وضعتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من خلال تحديد الخطوات منذ بداية دخول النزيل حتى خروجه .

وأشار إلى أن الورشة التي تستمر ستة أيام حرصت على تأهيل أكبر عدد ممكن من المعنيين بالإصلاحيات، من خلال توزيعهم على ثلاث مجموعات تستهدف الأولى مدراء الإصلاحيات في عدد من المحافظات ومختصين من السجون، فيما تستهدف المجموعة الثانية نفس الفئة من محافظات أخرى والثالثة قيادات مصلحة السجون لمعرفة ووضع الخلاصة والصيغة النهائية للأدلة الإجرائية.

وذكر دبوان أن المنظمة الدولية نفذت سلسلة من البرامج والأنشطة خلال الفترة الماضية ركزت على الجانب الصحي والمهني وترميم وإعادة تأهيل سجون النساء وحضانات للأطفال المرافقين لأمهاتهم في أربع محافظات.

ولفت إلى أن المنظمة نفذت مشروع دعم السجون للقضاء على وباء الكوليرا في أوساط نزلاء السجون من خلال دعمها بالأدوية بالإضافة إلى برامج خاصة بالتدريب المهني ومنها معامل للبلك وورش صيانة للأحداث.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إستعراض نشاط مجلس دعم التنمية الصحية بالمحويت
إجتماع للجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشورى
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
مناقشة إحتياجات جمعية أصدقاء مرضى الكلى بصعدة
تدشين مشروع صيانة وترميم شوارع أمانة العاصمة
طيران العدوان يواصل إستهداف العاصمة صنعاء
صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بنجران
وقفة طلابية لأبناء منطقة علاف بصعدة تنديداً بجريمة سوق الليل 
النائب لبوزة يعزي في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي
إصابة مواطنين اثنين بغارات لطيران العدوان استهدفت محطتي وقود بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين بغارات لطيران العدوان استهدفت محطتي وقود بصعدة
[05/نوفمبر/2017]
استشهاد وجرح أربعة مواطنين في حرف سفيان
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على مديرية سنحان
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف العاصمة صنعاء بأربع غارات
[05/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين عنيفتين على العاصمة صنعاء
[04/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by