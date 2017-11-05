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النائب لبوزة يعزي في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي
[05/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ الخضر عبدربه السوادي، الذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد الشيخ ناصر الخضر عبد ربه السوادي وإخوانه وكافة آل السوادي بمحافظة البيضاء، بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية المشرفة ودفاعه عن الوحدة والجمهورية وكذا دوره في التصدي للعدوان وإفشال مؤمراته بالمحافظة.

وأشار إلى دور الشيخ الخضر على صعيد القبيلة والإصلاح بين الناس والحفاظ على النسيج الاجتماعي.. مؤكدا أن الوطن خسر برحيله شخصية وطنية اتسمت مواقفها بالشجاعة والحكمة.

واعرب نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن احر تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيد وأسرته ومحبيه في هذا المصاب .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ
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