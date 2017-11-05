مجلس النواب يرجئ جلسته لهذا اليوم إلى جلسة قادمة بناءً على طلب الحكومة لإستكمال تقريرها [05/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أرجئ مجلس النواب جلسته الإعتيادية من الفترة الثانية من الدورة الثانية لدورالإنعقاد السنوي الثاني عشر التي كان ينبغي أن يعقدها اليوم إلى جلسة قادمة خلال هذه الفترة.



جاء ذلك بناءاً على طلب الحكومة لإستكمال إعداد ومناقشة وإقرار تقريرها الذي ستقدمه إلى المجلس حول المعالجات اللازمة لإرتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإرتفاع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وإرتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وكذا القضايا الإقتصادية والمالية الأخرى وفق التوصيات التي أوصى بها المجلس الحكومة والقرارات التي أتخذت في الإجتماعات المشتركة بين مجلس النواب والحكومة بهذا الشأن.



وسيواصل مجلس النواب أعماله صباح يوم غد بمشيئة الله تعالى، للنظر في القضايا المطروحة على جدول اعماله.

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