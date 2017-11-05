[05/نوفمبر/2017]
لحج- سبأ:
أكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا اليوم على منطقة الحصن وجبال عسق وجبال الصوالحة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية واسعة على هذه المنطقة والجبال تمكنوا خلالها من السيطرة عليها بعدم لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم ولاذ البقية بالفرار.
وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان دمروا شاحنتين محملتين بالأسلحة والذخائر تابعة للمرتزقة وذلك في الطريق الرابط بين طور الباحة والمفاليس في محافظة لحج.
سبأ