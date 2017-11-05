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الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مدرسي مدرسة ثانوية شرق يطا ويستولي على مركبتهم
[05/نوفمبر/2017]
الخليل-سبأ:

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسي مدرسة المسافر الثانوية، شرق يطا جنوب الخليل، واستولت على المركبة التي تقلهم، ومنعت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين بالمكان.

وقال منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور في تصريح له إن قوات الاحتلال احتجزت المدرسين، واستولت على المركبة التي تقلهم، والتي تعود ملكيتها للمواطن سليمان أبو صبحة.

وأضاف الجبور ان تلك القوات طاردت مركبات المواطنين على طريق شعب البطم– المسافر، ومنطقة جنبا، ومنعت حركة تنقل المواطنين في المسافر الشرقية لبلدة يطا؛ بحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.

سبأ
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