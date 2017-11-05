عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غابرييل: الخلافات بين موسكو وواشنطن أكبر تهديد على السلام في العالم برلين-سبأ:



اعتبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أمر حيوي لتحسين الأوضاع في العالم.



وقال غابرييل في حديث لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية، السبت "إن العلاقات المنهارة تماما بين الولايات المتحدة وروسيا تمثل التهديد الأكبر على السلام في العالم كله. فإذا أفلحت كوريا الشمالية في امتلاك السلاح النووي، فستحذو حذوها سائر الدول. والولايات المتحدة وروسيا وحدهما قادرتان على منع الانتشار المتواصل للسلاح النووي".



وبحسب الوزير الألماني، فإن النظام الديمقراطي يتعرض حاليا لخطر كبير، لأن "الولايات المتحدة التي كانت في الماضي بلدا ضامنا للقيم الديمقراطية لم تعد في هذه المكانة". وأضاف أن العالم أصبح على أبواب سباق جديد للتسلح بسبب غلبة عدم الثقة بين الدول.

سبأ [05/نوفمبر/2017]سبأ