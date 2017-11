Lancement d'un missile balistique contre l'aéroport du Roi Khaled [05/نوفمبر/2017]



SANA'A, 05 Nov. (SABA)-La force de missile et de l'artillerie de l'armée et des forces populaires a lancé un missile balistique contre l'aéroport international du Roi Khaled à Riyadh.







Une source au sien de la force de missile de l'armée et des comités populaires a indiqué à SABA, que la force de missile a lancé un missile balistique de type de Bourkan 2 contre l'aéroport.







AM





SABA