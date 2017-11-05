عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب: لا ينبغي لأي نظام أن يقلل من شأن الولايات المتحدة



حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد من أنه لا ينبغي لأي نظام أن يقلل من شأن عزيمة الولايات المتحدة، وذلك في اليوم الأول من جولته الآسيوية التي استهلها بزيارة اليابان.



وقال ترامب لدى وصوله إلى اليابان إنه لا ينبغي "لأحد، لأي دكتاتور أو أي نظام، أن يقلل من شأن العزيمة الأمريكية".



وشدد على متانة العلاقات بين واشنطن وطوكيو. وقال أمام جنود أميركيين ويابانيين في قاعدة يوكوتا "إن اليابان شريك ثمين وحليف حاسم" للولايات المتحدة.



ووصل الرئيس الأميركي اليوم الأحد إلى اليابان، المحطة الأولى من جولته الآسيوية. وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" داخل القاعدة العسكرية الأميركية في يوكوتا، على بعد حوالي أربعين كيلومترا غرب طوكيو.



وأعلن ترامب اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال جولته الآسيوية.



وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "أعتقد أنه من المتوقع أن ألتقي بوتين، نعم. نريد مساعدة بوتين في (ملف) كوريا الشمالية، وسأجتمع بعدد كبير من القادة" الآخرين.



وكان ترامب قد غادر السبت هاواي، بعد توقف قصير كرم خلاله ضحايا هجوم بيرل هاربور، خلال الحرب العالمية الثانية، ليبدأ جولة مطولة في آسيا تبدأ من اليابان ثم تتواصل لاحقا في كوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين وتنتهي في منتصف نوفمبر.



ومن المقرر أن يشارك في مانيلا في قمة آسيا الشرقية إلى جانب كبرى القوى الإقليمية (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا وروسيا).

سبأ [05/نوفمبر/2017] قاعدة يوكوتا الجوية - سبأ:سبأ